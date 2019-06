Tres empreses aspiren a construir la llar per a gent gran de l'Arrabassada

L’Ajuntament de Tarragona ingressarà prop de 49.000 euros anuals en concepte de cànon d’explotació

Actualitzada 04/06/2019 a les 20:44

Les empreses Vitalia Baetulo, Residència Tercera Edat l’Onada i SAR Residencial i Asistencial aspiren a construir i gestionar una residència assistida per a gent gran en un solar de propietat municipal que ocupa una superfície de 10.473 metres quadrats. La finca està localitzada al barri Vall de l’Arrabassada, a prop del carrer Mercè Rodoreda. Fonts municipals van informar ahir a aquesta redacció que la mesa de contractació del concurs donarà a conèixer l’oferta guanyadora el pròxim divendres, un cop analitzades les pliques. El valor estimat del contracte ascendeix a més de 2,4 milions d’euros sense IVA i el cànon d’explotació que percebrà l’Ajuntament a poc més 49.000 euros anuals.Tot i que aquesta iniciativa municipal obeeix a l’interès mostrat per una entitat privada, finalment han estat tres les empreses que competeixen per construir i gestionar la futura residència. La concessió es farà per un període de 50 anys i, al seu termini, bé es renovarà o, en cas contrari, els béns i la finca retornaran a l’Ajuntament. De cap manera, l’empresa que guanyi el concurs i, per tant, financi la construcció de la instal·lació que haurà de rebre la gent gran, podrà traspassar les dependències a tercers en un futur.L’objecte del negoci que albergarà la instal·lació de la Vall de l’Arrabassada només podrà ser el de centre residencial per a la gent gran. Entre els factors que va decidir l’Ajuntament a iniciar els tràmits administratius per a la licitació, destaquen la manca de places destinades al sector de la gent gran a la ciutat i l’existència d’una elevada demanda que cada cop creix més, tant com a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida com pel fet que, de manera progressiva, augmenta el nombre de persones que arriben a la coneguda com a tercera edat.El futur centre residencial per a la gent gran de la Vall de l’Arrabassada tindrà l’accés al carrer Mercè Rodoreda i la finca discorre en paral·lel al carrer Llorenç de Villalonga, just al darrer dels blocs d’habitatges actualment existents. Amb la futura obertura de la residència en aquesta zona del terme municipal, la ciutat de Tarragona guanyarà en nombre de places destinades a la gent gran, amb la qual cosa es cobrirà una part de la demanda d’aquest model de servei existent en l’actualitat.