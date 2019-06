L'Associació Setge de Tarragona rememorarà la Guerra del Francès

Una conferència obrirà la programació demà

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:06

L’Associació Setge de Tarragona 1811 ha preparat diverses activitats per rememorar els fets bèl·lics que va patir la ciutat com a conseqüència de la Guerra del Francès. El programa s’iniciarà demà, dijous, amb una conferència a la Casa Canals, que s’iniciarà a les 19.30 hores. Pere-Manel Llorens, membre de l’associació, oferirà una xerrada sota el títol El duro de plata de Tarragona, moneda que va ser encunyada en les dates immediates al setge. Les activitats finalitzaran el divendres 28 de juny, amb una ofrena floral al Monument als Herois i la col·locació d’espelmes a les escales de la Catedral, en homenatge a les víctimes i defensors de la ciutat durant el tràgic setge del 1811.El programa també contempla la conferència titulada Algunes consideracions sobre la crema de la vila de l’Arboç a l’inici de la Guerra del Francès, que oferirà l’historiador Juan Antonio Resina, que tindrà lloc el 13 de juny, a les 19.30 hores, a Casa Canals. El palauet del carrer Granada també escenari, a la mateixa hora i el dijous 20 de juny, de la conferència Un soldat dins una sitja. Evidències arqueològiques o antropològiques de la Guerra del Francès, que anirà a càrrec de Núria Armentano, Judit Ciurana i Josep Companys.Per altra banda, el dimecres 26 de juny se celebrarà una ruta literària des del Portal del Roser i fins al Portal del Carro, passant pel Passeig Arqueològic. El títol d’aquesta proposta és 1811. Una ruta literària sobre el setge de Tarragona.La jornada més emotiva serà la del 28 de juny, data en què diverses entitats tarragonines seran protagonistes d’una ofrena de flors al Monument als Herois, que s’iniciarà a les 20 hores. Una timbalada acompanyarà el seguici fins al Pla de la Seu, on es dipositaran espelmes dedicades als herois del 1811.