L’home, a qui se li va intervenir una navalla, va ser detingut per resistència, desobediència i atemptat als agents de l’autoritat

Actualitzada 05/06/2019 a les 10:35

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir dilluns un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte de resistència, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat. L’home va insultar i amenaçar els agents que el volien identificar per presumptament haver colpejat un gos.Els fets es van produir el passat dilluns, poc després de les 14h, una patrulla es va desplaçar a la plaça Prim alertada per l'avís que una persona indigent estaria colpejant un gos. En arribar, els agents van localitzar l’home i l’animal, que no estava subjectat per cap corretja i va intentar mossegar-los.El propietari no va voler ser identificat i va mostrar una actitud agressiva envers els policies fins al punt d'insultar-los i amenaçar-los. L’individu finalment va ser detingut i se li va intervenir una navalla que duia en una de les butxaques.En el trasllat a les dependències policials l'home va continuar insultant i amenaçant als policies, va donar diverses puntades de peu i es va abraonar cap a un dels agents.