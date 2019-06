Els veïns del Parc Francolí organitzen el 9 de juny el Dia de l'Esport

Hi haurà diverses ‘masterclass’ i una caminada

Actualitzada 05/06/2019 a les 11:40

L’Associació de Veïns Parc Francolí organitza el pròxim 9 de juny El Dia de l’Esport En Família, unes jornades plenes d’activitats dedicats a l’entorn familiar i a gaudir de l’aire lliure. L’entitat veïnal, que compleix tres anys de trajectòria, convida a la ciutadania a participar en una caminada fins el Pont del Diable i a diverses activitats com una masterclass de defensa personal, de Ioga i una de Zumba. També hi haurà diversos sortejos per a tots els participants.El tret de sortida d’aquesta iniciativa serà a les 8.30 hores amb la Trobada al xiringuito de l’Onada. A les 9 hores està convocada la caminada i a partir de les 10.30 hores les diverses masterclass pel parc del Francolí.En l’organització de El Dia de l’Esport En Família, participen diferents empreses i entitats del barri com ara Zumba Fitness, Nuestro Hogar, Tai-Jitsu Tarragona, Vida Tarraco, Sat Sukh Ioga i el gimnàs Viding, entre d’altres. La iniciativa veïnal, que és nova a la zona, ofereix la possibilitat de gaudir de l’esport en un entorn verd que és el Parc del Francolí.