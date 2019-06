El Santuari de Loreto viurà la XXXV Romería del Rocío el cap de setmana

Els participants aniran caminant des del Serrallo i fins al Llorito la tarda del pròxim divendres

Actualitzada 04/06/2019 a les 21:05

L’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza ha organitzat per al pròxim cap de setmana la trenta-cinquena edició de la Romería del Rocío, que tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, on s’instal·laran les diverses casetes i que serà el punt neuràlgic de la celebració d’aquesta tradició fins al diumenge 9 de juny. Els actes es van iniciar el dissabte 25 de maig, amb el pregó que va oferir la regidora de l’Ajuntament de Tarragona Elvira Ferrando, i continuaran demà, dijous, a partir de les 21 hores, amb el Sant Rosari oficiat pel pare Mario Buonanno, amb la participació del Coro Rociero Junco y Romero.El pròxim divendres tindrà lloc la romeria fins al Santuari de Loreto. Els participants, amb les seves carretes i cavalls, es concentraran a les 15.30 hores al Moll de Pescadors, davant de l’església de Sant Pere. Els romers iniciaran el trasllat cap a les 16 hores des d’aquest punt del barri del Serrallo. La comitiva invertirà prop de cinc hores per arribar al santuari, després de passar per indrets com Reial, Rambla Nova, Via de l’Imperi, Rovira i Virgili, Sant Pere i Sant Pau, urbanització Balcó del Mediterrani i Camí del Llorito. L’arribada està prevista cap a les 21 hores i, mitja hora més tard, es produirà l’entrada de la imatge de la Mare de Déu del Rocío al Santuari de Loreto. A partir d’aquest moment, el recinte es convertirà en un espai on la religió i la música tradicional d’Andalusia es compaginaran amb diverses activitats que es duran a terme en el conjunt de casetes que s’instal·laran.