David Oliete captura la remodelació del Mercat Central en 184 pàgines

Ballesteros i Ferrando presenten el llibre ‘Mercat Central, el Gegant Modernista’ que retrata el procés de rehabilitació de l’edifici centenari

Actualitzada 05/06/2019 a les 08:55

El 16 d’abril de 1912, es signava el projecte d’obres del Mercat Central de Tarragona com un revulsiu comercial a la ciutat. El 19 de desembre de 1915, l’edifici modernista dissenyat per Josep Maria Pujol de Barberà obria les seves portes. Un segle després, el 2017, culminava una profunda i llarga rehabilitació de nou anys. El llibre Mercat Central de Tarragona. El Gegant Modernista ofereix una mirada visual a aquest procés de rehabilitació del Mercat Central a través de 183 pàgines plenes de fotografies de David Oliete.L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i la regidora de Comerç, Elvira Ferrando, van presentar ahir el llibre en un acte on també va participar els periodistes Xavier Abelló i Antoni Coll, que intervenen en aquest volum amb diversos textos que acompanyen les imatges d’Oliete.En el llibre, editat per l’Ajuntament de Tarragona i Espimsa, Ferrando fa un repàs a la remodelació del mercat, un procés «llarg» que «va valer la pena», va assenyalar. Ballesteros va explicar que fa pocs dies va parlar amb la seva homòloga de Barcelona, l’alcaldessa en funcions Ada Colau i que, aquesta, li va recordar que les obres del mercat de Sant Antoni es van allargar 11 anys.Les fotografies d’Oliete revelen l’esquelet del centenari edifici i el procés de les obres que van costar 50 milions d’euros. El llibre permet fer-se una idea de les interioritats del procés de remodelació.El rellotge carilló pren especial protagonisme. «Alguns deien que era una bogeria, però al final ha funcionat. Els pares i els nens s’acosten a veure el seguici popular que apareix amb la màxima esplendor i que ha atret molta activitat comercial a la zona», afirmava ahir l’alcalde en funcions de Tarragona. En l’acte es va desvelar que la idea principal del carilló era que la melodia incorporés campanetes, però que els familiars del compositor de l’Amparito Roca es van mostrar reticents amb la idea. Ballesteros va destacar l’«èxit» de la festa de cap d’any a la plaça Corsini. «Va anar tan bé que s’haurà de fer cada any», va afirmar. Segons Turisme, el mercat s’ha convertit en el 2n monument més visitat de la ciutat, un fet que «reafirma l’encert de la feina feta», va assenyalar l’alcalde des del Teatre Metropol.Entre els col·laboradors que escriuen en el llibre, les impressions del mercat i del carilló són diverses. A Antoni Coll, els animats elements del seguici populars que cada dia surten a les 12 i a les 18 hores, li recorden el rellotge «astronòmic» de Praga. «El carilló del mercat s’acaba d’estrenar i és naturalment més senzill, però la simpatia que desperta fa que també compleixi la funció de ser un referent ciutadà, un element dinamitzador d’una zona que s’ho mereix.», escriu el conseller Editorial de Diari de Tarragona. Per Xavier Abelló, director de TAC 12, el nou Mercat Central és d’aquells «altres elements que també ha construït el nostre ADN», com ara les «pedres mil·lenàries» de la Tarraco romana. «Avui, Tarragona ha tornat a recuperar aquest punt d’atracció i de trobada. Només cal veure el moviment que hi ha actualment, no només al recinte del mercat, però també», observa el periodista.