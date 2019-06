Una hora i mitja atrapats en l'ascensor del pàrquing la Pedrera

Un dels afectats lamenta que «ens volguessin cobrar el temps que vam estar retinguts»

Actualitzada 03/06/2019 a les 20:37

Sis persones van quedar atrapades durant prop d’una hora i mitja a l’ascensor del pàrquing la Pedrera i, fins i tot, en una primera instància els van voler cobrar aquest període de temps extra que van trigar fins a arribar als seus vehicles. Els fets van succeir el dissabte 25 de maig, entre les 20 i les 21.30 hores, fins que van poder ser alliberats.Entre les persones que van quedar atrapades hi havia part de la família d’una noia que havia d’anar a la festa de graduació, entre els membres dels quals hi era una àvia que va ser qui pitjor va passar els temps que va estar atrapada a l’elevador. Les sis persones no van poder ser alliberades fins que els Bombers, la Guàrdia Urbana i tècnics de l’empresa d’ascensors van aconseguir restablir la normalitat del servei i quan la desesperació de les persones que hi havia dins de l’ascensor era majúscula.Un dels protagonistes que van patir l’avaria va ser Diego Guerra, qui va lamentar una situació en què es van produir una sèrie d’inconvenients de difícil explicació, segons va explicar a aquesta redacció. «Vam trucar a l’empresa pel sistema d’alarma, però no se sentia bé la persona que estava a l’altra banda, la comunicació es tallava i ens feia preguntes com on ens trobaven, i en dir que érem a l’ascensor que hi ha a la plataforma del Palau de Congressos ens preguntaven de quina ciutat», va dir. Guerra va afegir que «van ser diverses les preguntes com aquesta que ens van fer, mentre que el nostre neguit i la nostra preocupació anaven a més». Una de les persones que van quedar atrapades dins de l’ascensor va optar per trucar al telèfon d’emergències 112. La situació «incòmoda i d’estrès» que es va viure va fer que «tots ens poséssim nerviosos i, de manera especial, la senyora gran», va exposar Guerra.La indignació per tot el que va succeir va augmentar i de quina manera quan a l’hora de pagar per haver deixat el cotxe a l’aparcament «ens volien cobrar, també, l’hora i mitja que vam estar atrapats a l’ascensor i havíem de presentar una reclamació». Guerra va explicar que «l’operari del pàrquing va reflexionar», per la qual cosa els usuaris de l’aparcament no van haver de fer-se càrrec del pagament «de la tarifa corresponent a tot el temps que els cotxes van estar a l’aparcament». Guerra va informar dels fets ocorreguts el passat 25 de maig «perquè es prenguin mesures i millorin situacions tan desagradables com les que vam viure aquell dia».