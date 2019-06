Tradicions i artesania arriben a Tarragona de la mà del Mercat Català

Se celebrarà de divendres a diumenge a la plaça Corsini

Actualitzada 04/06/2019 a les 15:56

Tradicions i artesania s’uniran aquest proper cap de setmana a la plaça Corsini de Tarragona en una nova edició del Mercat Català. Aquest obrirà portes el divendres dia 7 de juny a les 10 del matí i es prolongarà fins les 21h del diumenge dia 9.Per aquests tres dies s'han programat diverses activitats per a tota la família, com ara l’exhibició de gegants de la colla gegantera dels Barris de Ponent que tindrà lloc el dissabte a les 12 hores, o la ballada de sardanes del diumenge a les 12.30 hores a càrrec de la colla sardanista de la Lira Vendrellenca. A més, el dissabte a la tarda i al diumenge al matí es podrà gaudir de jocs de tradicionals de fusta.A tot això se li sumarà una amplia oferta de parades artesanes que oferiran al públic assistent productes gastronòmics, de decoració per a la llar, de bijuteria, complements i altres elements.El Mercat Català estarà obert els tres dies de 10h a 21h i l’organitza l’associació comercial Botiguers de Tarragona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.