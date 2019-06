Sant Pere i Snat Pau s'impregna d'art i color amb el projecte 'Spam'

Actualitzada 04/06/2019 a les 15:21

Un grup de joves van fer una intervenció plàstica al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, el passat dissabte 1 de juny, en el marc del projecte SPAM! Sant Pere i Sant Pau Art Mural. Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Institut de Sant Pere i Sant Pau, la Xarxa de Centres Cívics i la conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona a la qual el carrer compartit entre el centre cívic i l’institut ha ofert el seu paviment i voreres per aplicar un riu cromàtic que uneix els dos equipaments.

L’SPAM! ja va iniciar els primers passos a l’abril amb tres tallers a l’institut i l’aparició de diferents marques ‘Spam’ a les caixes d’enllumenat elèctric del barri. Tant els tallers com l’aplicació de l’obra han estat conduïts i tutoritzats per l’artista Pere Grané. El jovent participant ha optat per un flux de línies pintades dels colors de la bandera LGTBI per reivindicar i posar en relleu les diversitats sexuals.Durant el mes de maig, més de 25 joves han format part dels quatre tallers d’art mural realitzats al centre cívic. Joves, espai públic i art urbà són els tres elements connectats i de funcionalitat metodològica que han pretès generar canals discursius i de participació al barri partint de l’opinió de la gent jove.La consellera de Joventut i Centres Cívics en funcions, Ivana Martínez, apunta que aquest projecte s’erigeix amb una intencionalitat de connexió entre l’institut i el centre cívic per tal de confiar-los «línies de treball conjunt que s’activin des dels diversos espais educatius, formals i no formals, i es mantinguin de forma permanent en el temps lliure, dotant-lo de sentit educatiu i transformador».