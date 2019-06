Quan la Royal Navy escollia Tarragona

Antonio Moreno ha publicat el llibre ‘Buques militares extranjeros en el Puerto de Tarragona. 1897-2014’

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:47

L’abril de 1897, una flota britànica formada per sis cuirassats, quatre creuers i dos torpediners atracaven al Port de Tarragona en la seva travessa cap al port de Maó. Hi van estar tres dies, i la premsa de l’època va recollir l’expectació que va despertar en els tarragonins. Els oficials anglesos van visitar la ciutat, els seus museus i fins i tot el pont del Diable on, assenyalava la premsa, van arribar amb bicicleta.A partir d’aquest moment, i fins al 2014, l’arribada de flotes militars d’arreu del món al port de Tarragona ha sigut incessant, amb episodis punta, com quan als anys vint del segle passat l’armada britànica va atracar una dotzena de naus, provocant la necessitat de fer una crida a ciutats com Valls, Reus i Montblanc per al subministrament d’aliments per proveir la tripulació. «Després, entre els anys 50 i 70, hi va haver una forta presència de la marina nord-americana, que va tenir un impacte econòmic i emocional en la ciutat molt gran», detalla Antonio Moreno. Ell és l’autor del llibre Buques militares extranjeros en el Puerto de Tarragona. 1897-2014, en el qual fa un repàs exhaustiu de tots els barcos de les armades internacionals que, durant aquest període de temps, van atracar a Tarragona. Aquest és el seu segon treball, després que a l’any 2016 publiqués un manual centrat en la presència de les tropes espanyoles al Port (La Armada Española en el Puerto de Tarragona. 1900-2014).Antonio Moreno s’ha endinsat en la història naval i, de retruc, també en la de Tarragona, ja que el seu treball recull nombrosos testimonis periodístics i fotografies del pas de les flotes per la ciutat. Així, a més de les imatges i informació d’arxiu de les naus, el llibre també recull fotografies de la ciutat de l’època i d’alguns dels seus il·lustres personatges.Tot plegat queda recollit en un treball de més de quatre-centes pàgines i un nombre similar de fotografies, que l’autor ha localitzat en diversos arxius i també a través de les fonts més directes, associacions d’antics navegants de les naus d’arreu del món, amb qui ha contactat. El mateix Moreno explica que les persones que va escriure van respondre amb un gran entusiasme a la crida i van valorar molt positivament el seu treball. Arran d’aquesta investigació, Antonio Moreno ha estat declarat membre d’honor de l’USS Knapp, un destructor de la U.S. Navy que va fondejar a Tarragona el 1953. Però el llibre d’aquest tarragoní no només s’ha nodrit de material de fora. Rafael Vidal (Tarragona Antiga), Luisa Guasch o Albert Vallvé entre altres també han col·laborat en la reconstrucció històrica naval cedint imatges dels seus arxius.El llibre Buques militares extranjeros en el Puerto de Tarragona. 1897-2014 s’ha presentat aquest mes de maig al Teatret del Serrallo. Ha estat editat en la versió digital en col·laboració amb el Port de Tarragona, i en una impresa en paper amb P&O Remolcadores de Puerto y Altura; Repasa Tarragona.