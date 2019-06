Martín Pallín participarà en una jornada de debat sobre Memòria Històrica

És magistrat emèrit del Tribunal Suprem

José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem, president de la Unió Progressista de Fiscals i portaveu de Jutges per a la Democràcia, oferirà la ponència inaugural de la jornada La justiciabilitat dels crims contra la humanitat. Què se n’ha fet de la Memòria Històrica?, organitzada pel Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i que se celebrarà el pròxim 20 de juny a la seu d’aquest ens professional.La jornada «s’emmarca en el debat social existent al voltant de la recuperació de la memòria històrica i vol debatre jurídicament tot entomant els nous reptes que planteja el passat més recent en la nostra societat», informa el col·legi, el qual afegeix que «la jornada aborda el dret a la Memòria Històrica com un dret humà, emmarcant-lo en l’àmbit internacional, nacional i local, i prestant especial atenció en les diferents vies de justiciabilitat per a poder exercitar aquest dret per part de la ciutadania».En el decurs de la jornada s’abordaran «quines accions es poden portar a terme des dels ajuntaments i en l’àmbit municipal per a lluitar contra la impunitat franquista, abordant entre d’altres la utilització del litigi estratègic». També és un dels objectius de la jornada «tractar quines són les mancances del marc normatiu espanyol i català, i poder identificar quins mecanismes es podrien implementar per a poder fer efectiu el dret a la veritat, justícia i reparació».La intervenció de Martín Pallín, recollida sota el títol El marc legal nacional i internacional de la Memòria Històrica, estarà dinamitzada per Carles Perdiguero, president de la Comissió de Drets Humans de l’ICAT i advocat que defensa persones que han tingut causes obertes per fets relacionats amb la defensa de l’independentisme.