La fiscalia rebat la defensa de Ballesteros i la resta d'imputats pel cas Inipro i demana que siguin jutjats

L’alcalde en funcions reitera la seva innocència

Actualitzada 04/06/2019 a les 12:12

La fiscalia de Tarragona demana que es faci el judici oral contra l’alcalde en funcions de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i la portaveu del govern Begoña Floria, entre la quinzena d’imputats pel cas Inipro de corrupció municipal pel presumpte finançament il·legal del PSC, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. Fonts judicials ha confirmat a l’ACN que el fiscal s’oposa a l’argumentari de les defenses que havien impugnat, a través de recursos de reforma, l’auto de procediment abreujat dictat pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona, en el qual s'imputa als investigats fins a vuit delictes. La fiscalia insta la jutgessa a mantenir les imputacions i que tingui en compte les proves fetes durant la fase d’instrucció. Ballesteros diu que el posicionament de fiscalia no els ve de nou i reitera la seva innocència.«Estem pendents de la jutgessa d’instrucció, que haurà de resoldre sobre el recurs d’empara, i tenim moltes esperances dipositades en el recurs davant de l’Audiència», ha afirmat Ballesteros aquest dimarts al matí, preguntat per aquesta qüestió. L’alcalde ha reiterat en què demostrarà la seva innocència , des d'una «total i absoluta tranquil·litat». «En la fase d’instrucció no ha sortit res que impliqui cap acció delictiva i ni tan sols irregular», ha etzibat, traient ferro a la decisió de la fiscalia. «Era un pas formal que no aporta cap novetat», ha conclòs.Les defenses havien demanat que s’arxivessin les investigacions i s’anul·lessin les proves fetes durant la fase d’instrucció, però el fiscal s’ha oposat als arguments d’impugnació i ha instat la jutgessa a celebrar-se el judici oral. Un cop es resolgui de forma ferma, serà quan la fiscalia pot presentar el seu escrit d’acusació. Entre els delictes imputats a Ballesteros hi ha malversació, prevaricació, suborn, alteració de preus en concurs públics, falsedat documental, tràfic d’influències, frau i abús en l’exercici de la funció pública.A més de l’alcalde, els investigats són la regidora Begoña Floria; l’exregidora Victòria Pelegrín; l’exgerent de l’IMSS, Antonio Muñoz; l’excap de gabinet de l’alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contractat per Inipro i vinculat amb el PSC; José Gallet, administrador de l’empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador d’Itinere Serveis Educatius; Araceli Saltó, funcionària municipal; Enriqueta Aznar, tècnica de l’IMSS; i els treballadors Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano i Mario Bulzuri.El cas gira sobre el contracte subscrit l’any 2010 entre l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l’empresa Inipro, i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Oficialment, el contracte tenia com a objectiu la intervenció i potenciació de l’associacionisme de població immigrant però, segons el jutge, aquests treballs no han quedat acreditats en les memòries justificatives i, realment, el què es portava a terme eren activitats en benefici del PSC. La CUP exerceix l’acusació particular en el cas.