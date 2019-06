La 11ª edició de la iMAGInada ja té data

L’esdeveniment se celebrarà enguany del 8 al 12 d'agost a Tarragona i incorpora els espais artístics ‘Art Corners’ com a novetat

La iMAGInada – Espai per a la llibertat d’expressió celebrarà enguany la seva 11a edició, que tindrà lloc del 8 al 12 d’agost al Camp de Mart. La festa popular autogestionada programa diverses activitats per a tots els públics i incorpora com a novetat els espais artístics anomenats Art Corners.El Camp de Mart s’omplirà durant aquests cinc dies d’actes per a tots els públics, com tallers participatius, xerrades, espectacles o concerts. També hi haurà espai pel mercadet d’artesania i art, a més d’haver-hi una zona gastronòmica, tastets de productes de proximitat o sopars de món. A més, una de les novetats seran els Arts Corners, diferents punts de la ciutat on s’hi podran veure muralistes, graffiters o il·lustradors del territori fent intervencions artístiques.Amb les dates ja confirmades, s'inicia també el període d’inscripcions per al mercadet d'artesania i art iMAGInARTE. Aquest espai pretén ser un aparador de creació artística i de nous talents amb productes d'elaboració pròpia. L'objectiu és reunir artesans i artistes d'arreu, de tots els nivells i del màxim de disciplines possibles en un mateix espai obert.També s’obren les inscripcions per a la Fira d’Entitats, un espai dedicat a totes les associacions, col·lectius, entitats, fundacions i cooperatives amb ganes de donar a conèixer el seu projecte, conscienciar i sensibilitzar a les persones.Trobareu tota la informació i el formulari per fer les inscripcions en aquest lloc web.