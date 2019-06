El jove tampoc tenia permís per conduir

Actualitzada 04/06/2019 a les 09:42

La Guàrdia Urbana ha Tarragona detingut un home de 25 anys com a presumpte autor dels delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat, desobediència i resistència. L’home va ser enxampat mirant el mòbil mentre anava en moto, moment en el qual va saltar del vehicle en marxa per tal de fugir. L’home, que tampoc tenia permís, va oferir una forta resistència en el moment de la detenció.Els fets van succeir la matinada de dissabte a diumenge, quan una patrulla que circulava pel carrer Sant Benilde de Torreforta va veure el conductor d’un ciclomotor que circulava de manera negligent mentre manipulava el seu telèfon mòbil. El conductor no va fer cas a les indicacions per aturar-se i va accelerar fins que, dos minuts després, va saltar del vehicle en marxa i va sortir corrents a peu.Els agents van poder interceptar l’home i el van acabar detenint, malgrat que oferia una actitud agressiva i una forta resistència a empentes. El jove també va ser denunciat per conduir sense disposar de cap mena de permís i per circular utilitzant un dispositiu de telefonia mòbil.