En Comú Podem Tarragona no decidirà amb qui pacta fins la pròxima setmana

La coalició d’esquerres es reunirà en assemblea el 10 de juny, cinc dies abans de la investidura, per decidir la seva estratègia negociadora

Actualitzada 03/06/2019 a les 21:20

Una setmana després de les eleccions municipals del 26 de maig les mirades es dirigeixen, cada cop amb més intensitat, cap als moviments que pugui fer En Comú Podem Tarragona a l’hora de donar el seu suport per la investidura del 15 de juny del nou alcalde de Tarragona. La llista encapçalada per Carla Aguilar, que va aconseguir dos escons, tindrà un paper clau en les negociacions de cara a la investidura. Mentre la CUP i Junts per Tarragona ja han anunciat el seu suport al candidat d’ERC, Pau Ricomà, la coalició d’esquerres encara no ha revelat els seus plans.ECP apurarà els terminis de les negociacions i no serà fins al pròxim 10 de juny, quan els comuns es reuniran en assemblea per decidir a qui donen suport. Els comuns van anunciar ahir a la tarda, a través d’un comunicat, el que tothom ja sap. La posició de la seva llista, podria ser «clau per la formació de govern a la ciutat» en cas que no hi hagi un acord entre ERC i PSC, per altra banda descartat des de la mateixa nit electoral pel candidat republicà. El passat divendres, Ricomà tornava a allargar la mà a Aguilar per formar un govern «del canvi» i fer fora Josep Fèlix Ballesteros de l’alcaldia 12 anys després.El debat intern serà intens i apassionat en una candidatura on conviuen, almenys, quatre formacions. La coalició està formada per Podem i Catalunya en Comú. En aquesta última formació s’integren Esquerra Unida i Alternativa, Tarragona en Comú i ICV, tot i que no hi ha cap membre d’aquest últim partit. La diversitat de la coalició és evident. La majoria dels candidats no són independentistes, tot i que alguns membres de la llista simpatitzen amb entitats com Òmnium Cultural, l’ANC i els CDR.Des d’ECP assumeixen la seva posició amb «responsabilitat» i asseguren que han decidit «no entrar en el joc mediàtic, i no portar les negociacions a través dels mitjans de comunicació, sinó parlar directament amb el nostre equip i amb les persones representants de les diferents formacions polítiques».La candidatura ha creat una «comissió negociadora de caràcter temporal i executiu» que canalitzarà les reunions amb els diferents partits. Durant la setmana passada, ECP va obrir «un espai de reflexió» i no ha revelat cap pista de cap a on poden anar dirigits els seus suports. «En Comú Podem Tarragona és una formació municipalista, per la qual cosa prendrem la decisió que considerem millor des de Tarragona i per la ciutat de Tarragona, a través de mecanismes participatius i radicalment democràtic», afirmen.El passat divendres, Ricomà es mostrava «seguríssim» que el govern que proposa «sumarà» perquè, a parer seu, «no hi ha d’haver cap problema perquè els comuns apliquin el seu programa» d’acord amb els punts que ERC ha posat damunt la taula. ECP coincideix en molts dels 18 punts que proposa ERC com la protecció i ampliació de l’Anella Verda, l’impuls d’habitatges socials i polítiques que motivin la participació de la ciutadania i els pressupostos participatius. De moment, Ballesteros prefereix «no donar massa coses per fetes» i assegura que ha mantingut «contactes informals» amb representants de les altres formacions.