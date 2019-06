Ematsa vol aprofitar els fangs de depuració per fer gas per a vehicles

El meteoròleg Francesc Mauri obrirà la Jornada d’Innovació Idea que tindrà lloc dijous

Actualitzada 04/06/2019 a les 20:21

La generació de gas destinat a motors de combustió de vehicles de la pròpia flota, a partir de fangs provinents de la depuració d’aigües, és un dels projectes en els quals treballa l’empresa Ematsa, que ha organitzat per dijous la II Jornada d’Innovació Idea, que se celebrarà en la seva seu. L’empresa presentarà un altre projecte dirigit a la generació d’energia, en aquest cas a partir de l’aprofitament de petits salts d’aigua per disposar d’electricitat amb la qual alimentar vehicles que funcionen amb aquesta modalitat de motors.La jornada s’iniciarà a les 16.30 hores amb una ponència que presentarà Francesc Mauri, llicenciat en Geografia i meteoròleg de TV3 des de l’any 1987. En el decurs de la jornada, l’arquitecte municipal Rogelio Jiménez parlarà sobre els sistemes de drenatge sostenible que s’apliquen a l’Anella Mediterrània, que el posarà com a exemple d’un mètode que afavoreix el medi ambient de la ciutat de Tarragona.Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president d’Ematsa en funcions, ha manifestat aquest dimarts que la jornada pretén «aprofundir en l’àmbit de la sostenibilitat, des d’una empresa de capital majoritàriament municipal i, també, privat». Ballesteros s'ha referit als projectes en què treballa Ematsa, com els citats de la consecució d’energia a partir de fonts com els fangs i l’aigua, i ha dit que «tots aquests reptes neixen de la creixent consciència sobre la petjada ecològica que deixa la nostra activitat». «La qualitat de vida del present no pot anar en detriment de la del futur», ha afirmat, per remarcar que, «des de la solidaritat intergeneracional cal innovar en clau de sostenibilitat i posar la consciència ambiental al centre de les polítiques».Per la seva banda, el gerent d’Ematsa, Daniel Milan, ha defensat una «economia circular en lloc de la lineal», amb la finalitat de «rendibilitzar els residus». Milan ha apuntat que «Ematsa posa en valor l’aigua d’aixeta i el poc impacte ambiental que suposa, mentre que l’embotellada té un impacte 600 vegades superior» pel que fa a la seva captació i al procés al qual ha de ser sotmesa per poder ser consumida per l’ésser humà.Segons ha dit el director d’Ematsa, «el fet que la sostenibilitat potser no és el camí més curt, però sí el que ens durà més enllà, cap a un desenvolupament sostenible que asseguri les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les futures generacions».