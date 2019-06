L'Ajuntament vol reclamar a la constructora del Teatre Tarragona per la «mala imatge» provocada a la ciutat

Les obres de reparació del sostre s’havien d’acabar aquest juny, però el recinte no es preveu que pugui obrir-se fins a finals d'estiu

La consellera de Cultura en funcions de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, confia que el Teatre Tarragona es pugui reobrir «abans del final de l’estiu». Les obres de reparació del fals sostre de la platea, que es va desprendre parcialment, havien d’estar enllestides aquest juny, però el procés de reconstrucció s’ha endarrerit. Floria ha assegurat que té «l’absoluta certesa» que l’equipament estarà a punt per acollir la temporada de tardor però no s’atreveix a posar una data de reobertura. Els espectacles que hi havia previstos per la primavera es van haver de cancel·lar o reprogramar, cosa que ha modificat els pressupostos de Cultura i ha obligat a suspendre el Festival d’Estiu.El fals sostre de la platea del Teatre Tarragona va caure parcialment a mitjans de febrer i des del consistori es va apuntar que l’equipament estaria tancat aproximadament fins al juny. Es va explicar que les causes de l’esfondrament apuntaven a un defecte en la instal·lació i que s’obriria un expedient per demanar responsabilitats a l’empresa constructora de l’equipament inaugurat l’any 2012. Floria ha comentat que les obres de reparació van començar aproximadament «fa un mes», que s’ha hagut de canviar tot el sostre i que «per raons de contractació» de l’empresa rehabilitadora «s’han endarrerit» els terminis previstos inicialment. La consellera ha estimat en uns 100.000 euros el cost de la intervenció.Amb tot, la reprogramació dels espectacles previstos, el retorn d’import de les entrades de les funcions que no es van poder fer, altres qüestions relacionades amb el tancament del Teatre Tarragona i que «no han arribat subvencions de la Generalitat» han fet que «el pressupost de corrent» de la conselleria de Cultura hagi quedat tocat. Fins al punt que el Festival d’Estiu que es feia a la ciutat s’ha hagut de suspendre, segons ha explicat el consistori aquest dilluns. Floria ha detallat que també hi ha influït el fet que no s’havia trobat mecenatge en forma d’aportacions privades per sostenir-lo.De tota manera, Floria s’ha mostrat convençuda que els diners que s’han perdut «es recuperaran», ja que es posarà una reclamació que els serveis jurídics de l’Ajuntament estan preparant. «He encarregat que es faci un estudi de l’impacte de la mala imatge a la ciutat a partir de les notícies negatives que han sortit tots aquests mesos», ha exposat Floria, si bé ha reconegut que els diners potser es recuperaran d’aquí uns anys.