Detingut per vendre haixix a una menor a la Part Alta de Tarragona

La Guàrdia Urbana ha arrestat el noi, de 19 anys, per un delicte contra la salut pública

Actualitzada 04/06/2019 a les 09:54

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El noi va ser enxampat pels agents quan venia haixix a una menor d’edat al barri de la Part Alta.Els fets es van produir el passat dissabte a les 21.25h, quan veïns de la plaça Natzaret de la ciutat van alertar al cos policial de la possible venda de substàncies estupefaents a la zona. Ja desplaçats al lloc, els agents van observar l'intercanvi d'una bossa de plàstic a canvi de bitllets. Segons la compradora, una noia menor d'edat, el noi que es trobava amb ella li acabava de vendre una peça d'haixix per cinc euros.En el moment de l'escorcoll el venedor duia a sobre una bossa amb diferents peces d'haixix. Per aquest motiu, els agents van detenir a l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues.