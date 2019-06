La Guàrdia Urbana va trobar l’home amagat a l’interior d’un dels armaris del domicili

Actualitzada 04/06/2019 a les 09:32

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir ahir dilluns, 3 de juny, un home de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. Segons la víctima, l’individu l’hauria insultat i colpejat. Els agents el van arrestar després de trobar-lo amagat dins l’armari de casa seva.Els fets es van produir a les 19h, quan el cos policial va rebre la trucada d'un veí de l'Eixample de la ciutat que alertava d'una forta discurssió entre un home i una dona a l'interior d’un domicili de la seva escala.Els agents es van traslladar al lloc i van trobar una dona plorant, qui va explicar que la discussió amb la seva parella s'havia produït per motius econòmics, ja que el seu xicot li hauria agafat diners de la cartera. La dona, a més, va manifestar que havia rebut insults i cops.Els agents van entrar a l'interior del pis i van trobar el pressumpte agressor amagat a l’interior d’un dels armaris del domicili. L’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar.Cal recordar que la Guàrdia Urbana, juntament amb Serveis Socials, compta amb una unitat d’atenció especialitzada a víctimes de violència masclista que dona resposta i protecció immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Ofereix recolzament per tramitar la denúncia a qualsevol víctima de maltractament, a més de suport i assessorament psicosocial i legal. Els tellèfons de contacte són el 092 i el 977 240 345.