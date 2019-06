Boris Izaguirre omple el CaixaFòrum amb els seus mons privats

L’escriptor i personatge mediàtic veneçolà parla de la seva obra literària davant d’un públic expectant

L’escriptor veneçolà i personatge mediàtic Boris Izaguirre va omplir ahir el CaixaFòrum Tarragona, on va oferir la conferència Els meus mons privats, inclosa en el cicle Universos Literaris. En la seva intervenció davant de més d’un centenar de persones, Izaguirre va parlar de les seves experiències en les diferents facetes creatives que conrea amb gran èxit. Izaguirre s’ha fet especialment popular per la seva participació en programes de televisió per la seva peculiar manera d’explicar les coses, però en els seus inicis va ser un apreciat guionista de telenovel·les al seu país.Davant d’un públic entregat i que va fruir amb les explicacions i detalls que va oferir Izaguirre, l’escriptor va dir que «els meus mons privats moltes vegades han estat públics i han guanyat molt amb l’exposició» i «potser per això em vaig atrevir a escriure una novel·la on, a través de l’extraordinària relació que vaig mantenir amb la meva mare, d’alguna manera va ser, més que despullant-me, desprenent-me de pells, com les serps».A banda de presentador de televisió, periodista i escriptor, Izaguirre també és un reconegut novel·lista. El veneçolà va publicar la seva primera novel·la, El vol dels estruços, als 26 anys, quan encara residia al seu país natal. Li va seguir el títol Blau petroli, publicat el 1997 i ja editat a Espanya. La seva novel·la més reeixida ha estat Vila Diamant, finalista del Premi Planeta en l’edició del 2007. L’any 2011 va publicar Dos monstres junts. Els seus últims llibres són Un jardí al nord (2014) i el recent Temps de tempestes (2018). A més de novel·les, també ha publicat diversos assajos i articles, sempre amb textos marcats per la seva peculiar ironia i manera d’afrontar la vida.Izaguirre va néixer el 1965, fill de Rodolfo Izaguirre, un exdirector de la Cinemateca Nacional de Veneçuela, i de Belén Lobo, ballarina de clàssic i dansa contemporània. La seva carrera en els mitjans va començar amb 16 anys a El Nacional de Caracas.