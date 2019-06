Ballesteros ha mantingut converses «informals» amb ECP i es mostra «optimista»

El candidat socialista a l’alcaldia diu que «ningú pot donar res per fet»

04/06/2019 a les 20:00

Josep Fèlix Ballesteros, candidat del PSC a l’alcaldia de Tarragona i polític que aspira a revalidar el càrrec per un quart mandat, ha manifestat avui que «aquesta setmana es produiran contactes amb altres partits que seran clau» per decidir el nom del pròxim alcalde de Tarragona, però no ha entrat a parlar del calendari que seguirà. Ballesteros sí que ha afirmat que, en els darrers dies, ha mantingut «converses informals», mitjançant «trucades i personalment», amb «totes» les formacions amb les quals està disposat a arribar a pactes. L’única amb què ha dit que no vol arribar a cap mena d’acord és amb la CUP, com ha vingut dient de manera reiterada.Ballesteros ha afirmat que «aquesta setmana tindrem una trobada amb En Comú Podem», coalició que, després dels resultats que es van produir el 26 de maig té la clau per decidir si serà el socialista Josep Fèlix Ballesteros o el republicà Pau Ricomà el futur alcalde de Tarragona. En aquest context, el candidat del PSC ha dit que amb la candidatura que lidera Carla Aguilar «ens reunirem per parlar de discrepàncies i de coincidències». Mentrestant, la coalició En Comú Podem, integrada per Podem, Tarragona en Comú, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa, es manté hermètica pel que fa al seu posicionament i en relació a quin dels candidats a alcalde atorgarà el seu suport. La coalició es reunirà en assemblea el pròxim dilluns –la proclamació del nou alcalde serà el dissabte, 15 de juny– , per prendre una decisió.Ballesteros ha apuntat que, a l’hora de negociar, cal tenir «paciència, molta generositat i poc frontisme», i ha afirmat que «la precipitació no juga a favor de ningú». El candidat socialista s'ha mostrat «molt optimista» i convençut de què serà l’alcalde de Tarragona el pròxim mandat, per a la qual cosa necessita, d’entrada, els vots de tres forces com Ciutadans, En Comú Podem i Partit Popular. Esquerra Republicana, Junts per Tarragona i la CUP ja s’han pronunciat a favor de donar el seu suport a Pau Ricomà, mentre que En Comú Podem encara no s’ha posicionat i mantindrà l’interrogant obert fins al pròxim dilluns.