Una infermera de Tarragona, protagonista d'un còmic que humanitza l'atenció en ostomia

Tere Solé, del Hospital Joan XXIII, participa en el primer còmic educatiu sobre aquest tipus d'intervenció quirúrgica

Actualitzada 03/06/2019 a les 12:38

La infermera tarragonina Tere Solé, professional sanitària de l’Hospital Universitari Joan XXIII, és la protagonista del primer còmic d’ostomia. Aquest llibre té l’objectiu de mostrar algunes de les situacions més freqüents a les quals s’enfronten els pacients que s’han sotmès a aquest tipus d’intervenció quirúrgica, els cuidadors i les infermeres i aprendre a resoldre-les. Els encarregats de crear-lo han estat els membres del Grup Gest -format pels infermers experts en estomateràpia d'Espanya- en col·laboració amb el Projecte HU-CI i el suport de la companyia Hollister.A través de 6 tires de còmic protagonitzades per una professional de Tarragona i un total de mig centenar d'infermers experts en estomateràpia, es representen situacions i conflictes habituals relacionats amb l'ostomia. Tot seguit es donen opcions de resoldre-les amb èxit que ha estat desenvolupades per l'equip docent del Projecte HU-CI (MacarenaGálvez, Doctora en Psicologia; Mamin Segòvia, Infermera i Màster en counselling; i Tayra Velasco, Doctora en Infermeria i Professora de Bioètica).«En aquest còmic no només reflectim les nostres vivències com a professionals, també ens vam posar en el lloc dels pacients i els seus familiars per a explicar les emocions a les quals s'enfronten les persones que s’han sotmès a una ostomia i el seu entorn», explica Tere Solé, de l'Hospital Universitari Joan XXIII.A Tarragona hi ha aproximadament 1.200 persones ostomitzades i cada any es produeixen nou casos. De forma global, a Catalunya hi ha unes 11.040 persones portadores d'una ostomia.