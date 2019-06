Una dona denuncia l'exparella per enviar imatges sexuals íntimes

La denunciant acusa l’home d’un delicte de ‘sexting’ per difondre fotografies dels dos mentre practivaven sexe a la platja

Una dona ha denunciat la seva exparella per presumpte delicte de sexting o revelació de fotografies o vídeos íntims sense el consentiment de la protagonista. L’home i la dona havien mantingut una relació sentimental durant 25 anys. Quan aquesta es va acabar, l’home va enviar a un amic en comú diverses fotografies d’ells dos practicant sexe a la platja. Segons l’advocat del denunciat, Joan Carles Cobo, la dona creu que això atempta directament contra la seva intimitat i l’ha denunciat per un delicte revelació de secrets que el Codi Penal recull en l’article 197.7 i que preveu penes de tres mesos a un any de presó o multa de fins a 12 mesos.Durant la seva relació, el Jordi i la Maria (noms ficticis) acostumaven a enviar fotografies seves mentre mantenien relacions sexuals a una xarxa social, els continguts dels quals desapareixen 24 hores després de ser publicats. A través d’aquesta plataforma, compartien el material amb altres amics, que també difonien contingut sexual íntim.Després que el passat setembre de 2018 trenquessin la relació sentimental, els dos van seguir compartint pis uns sis mesos fins que ella va abandonar el domicili i la relació entre ells es va deteriorar encara més. Va ser aleshores, quan l’home, que viu a Tarragona, va enviar imatges d’ells dos despullats a un tercer amic, una pràctica que en el passat havia fet en nombroses ocasions, també a petició d’ella mateixa, sempre segons Cobo.El lletrat no creu que el cas prosperi i rebutja que el seu client hagi denigrat l’exparella. Entre els seus arguments, explica que un dels requisits perquè es produeixi el sexting és que les fotografies o vídeos s’han d’enregistrar en un domicili «o fora de l’abast de la mirada de tercers». En aquest cas, la imatge, on apareixen despullats, es va prendre a la platja. «No estan fetes ni en un domicili ni un lloc de treball. Qualsevol persona els podia veure», al·lega Cobo. L’advocat defensa que el seu client no tenia cap mala intenció quan va enviar les imatges. Segons Cobo, la denúncia interposada el desembre a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls té un «ànim espuri» i amaga la voluntat de quedar-se amb la guàrdia i custodia en exclusiva de les dues filles menors d’edat. Segons l’advocat, la dona ha demanat diverses ordres d’allunyament per violència de gènere i totes han estat denegades.L’advocat assenyala que el seu cas es troba «en el punt de mira», després que una treballadora d’Iveco, a Madrid, se suïcidés el 25 de maig a causa de la difusió sense permís d’un vídeo sexual íntim amb l’exparella. «Quan hi ha un cas mediàtic hi ha menys possibilitats que un altre cas que tingui els mateixos ingredients s’arxivi. Un cas que en altres circumstàncies no arribaria a judici, pot ser que arribi», afirma. «No té res a veure amb el meu cas, perquè es tracta d’un vídeo privat», sosté. Cobo descarta que s’hagi d’endurir la pena per sexting «Són conductes que s’han de rebutjar. Surt més barat penalitzar que educar i necessitem més educació», observa.