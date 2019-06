Un veí denuncia trets de «bales de plom» a un bloc de Campclar

Oliva assegura que el vandalisme és habitual a l’entorn del carrer Riu Llobregat

Francisco Oliva està fart del «vandalisme» que, segons aquest veí de Campclar, s’ha convertit en habitual entorn del carrer Riu Llobregat. Vidres trencats, persianes foradades i brutícia. És l’escenari amb el qual conviuen els veïns de la zona, segons explica Oliva, de 73 anys, i resident al barri des de 1983. L’últim episodi: forats de «bales de plom» a la porta principal del bloc 2, ubicat al costat d’un forn de pa.El so de trets va alertar diversos veïns el passat divendres entre 19 i 21 hores del vespre. Quan van baixar al carrer, van poder comprovar els forats que alguna mena de projectil havia provocat en la porta de l’edifici. Com en altres ocasions quan es produeix algun fet vandàlic, Oliva va trucar a la Guàrdia Urbana. «Em van dir que per això no venien. Que poséssim la denúncia i que l’assegurança de la comunitat ens cobriria la reparació dels vidres», explica. «Ningú vol parlar, tenen pànic i la policia no fa cas», assenyala. Aquesta redacció no va poder obtenir la versió dels fets de la Guàrdia Urbana.Oliva va demanar a la policia municipal que vingués a fer un atestat, però segons ell, s’hi van negar. «No ha vingut ningú de la policia», assegura. Els veïns van canviar una de les portes per una d’alumini, després que l’assegurança els comuniqués que no els podia seguir cobrint els desperfectes. L’home creu que els forats han estat causats per una escopeta d’aire comprimit o similar.«El problema és general però afecta més al bloc 2 tot i que hi ha queixes a la resta de blocs també», afirma aquest veí, cansat dels fets vandàlics que es repeteixen al barri. «Cada any tenim quatre o cinc fets similars. També hi ha llançament de pedres», afegeix. Oliva diu que els responsables són nois joves del barri. En una ocasió, van col·locar un sofà al costat d’una finestra que van intentar trencar. «Són canalla, què hi pots fer?», es pregunta aquest home.Oliva explica que els veïns també han denunciat el vandalisme que es produeix al barri als Mossos d’Esquadra. Fa un any va haver-hi una reunió entre els cossos policials i els veïns on aquests van posar sobre la taula les mancances del barri en matèria de seguretat. «No és cap novetat per l’Ajuntament», assenyala Oliva sobre aquests fets vandàlics.