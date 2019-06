Roben a la botiga Apple de la Rambla Nova per segon cop en dos mesos

Els Mossos d'Esquadra busquen els autors del robatori, que haurien fugit en un vehicle, segons testimonis dels fets

La botiga Apple situada a la Rambla Nova de Tarragona ha estat víctima d'un nou robatori amb força la matinada d'aquest dilluns, 3 de juny. Diverses persones haurien entrat a l'establiment després de trencar el vidre de la porta d'accés i, segons fonts testimonials, haurien fugit en un vehicle. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i identificar, localitzar i detenir els autors d'aquest robatori, el segon perpetrat en aquest comerç en dos mesos.Els fets s'han produït cap a les 4.30h d'aquesta matinada, quan diverses persones han trencat el vidre de la porta principal d'accés de la botiga Apple i han accedit a l'interior. Un cop aconseguit el botí, els lladres haurien marxat del lloc amb un vehicle, segons fonts testimonials. Els Mossos d'Esquadra s'han traslladat amb diverses patrulles a l'indret i han fet recerca del vehicle, però aquesta ha finalitzat sense èxit.Segons fonts policials, els propietaris de l'establiment estan pendent de posar una denúncia pels fets i encara no es té constància dels botí que s'han endut els lladres, ja que cal fer inventari per saber quins objectes es troben a faltar a l'establiment. El cos policial autonòmic ha obert una investigació per esclarir els fets i identificar, localitzar i detenir els autors del robatori amb força.Cal dir que aquesta és la segona vegada que roben a la botiga Apple situada a la Rambla Nova de Tarragona en dos mesos. L'anterior robatori amb força es va produir la matinada del 14 d'abril, quan tres o quatre persones encaputxades van trencar el vidre lateral de l'aparador per entrar a l'establiment i endur-se diversos objectes electrònics.