Protecció 50, també a l'hora del pati

L’Escola l’Arrabassada de Tarragona ha posat en marxa la rutina de la protecció solar a l’hora del menjador

Actualitzada 02/06/2019 a les 18:48

A l’escola l’Arrabassada de Tarragona es queden a dinar cada dia més de 350 nens i nenes. El centre està format per un conjunt de barracons al voltant d’un pati, una petita pista i un bosquet on la canalla juga a les hores fortes de sol sense estar pendent de buscar les ombres.Des del mes d’abril, l’empresa responsable del servei de menjador de l’escola, EnXarxa, han posat en marxa una nova rutina amb els infants: l’aplicació de protector solar a les parts del cos no cobertes per la roba abans de dinar. La iniciativa, explica Ainhoa Indart, responsable del servei, va sorgir després que una família fes donació d’uns pots de protecció solar a l’escola, i l’equip de mestres els l’oferís, donat que les hores del migdia són les més fortes pel que fa a l’afectació dels rajos ultraviolats. «Això va coincidir amb el fet que cada vegada més famílies ens manifestaven la seva preocupació per l’exposició al sol dels nens, i ens demanaven sobre la possibilitat d’aplicar-los crema al migdia», explica Indart.És per això que des de P3 fins a 6é, tots els nens s’apliquen un protector SPF 50+ –és a dir, de molt alta protecció– abans de dinar. Una rutina, detalla la responsable, que ha estat més fàcil d’implementar del que s’havien imaginat: «els petits han incorporat l’hàbit molt fàcilment, ara ja ho fan sols, o uns els ho fan als altres. Els grans, per la seva banda, també han entès que és un hàbit ràpid i fàcil de fer».Laia Pastor, dermatòloga de l’Hospital Joan XXIII i mare de dos fills que estudien a l’Arrabassada, detalla la importància de protegir la pell en aquesta etapa de la vida: «la pell del nen és la més vulnerable de totes. La nostra pell té memòria, i acumula les mutacions que produeix l’ultraviolat sobre el material genètic. Al llarg dels anys van apareixent taques i arrugues, però també lesions premalignes, precanceroses o, directament, tumors: carcinomes o melanomes, un dels més agressius. Protegint la pell dels nens estem fent una gran inversió en la salut d’aquesta població que després serà adulta, perquè prevenim que tinguin moltíssims problemes a la pell a vint o trenta anys vista». La dermatòloga explica que, a més de protegir la pell dels infants, cal fer-ho correctament, amb una crema de factor cinquanta, aplicada de forma generosa per totes les parts del cos que queden al descobert, sense descuidar zones com el clatell o l’escot.«És una bona mesura i seria bonic que aquesta iniciativa tingués un efecte papallona, que aquest petit batec d’ales provoqués una reacció en cadena en altres escoles. Com a professional, cada dia que visito, diagnostico càncer de pell. Invertir en protegir aquestes edats és una inversió per a tota la vida. Els nens ho acabaran assumint com un hàbit, i potser a la llarga aconseguirem que baixi la incidència del càncer de pell, perquè a dia d’avui és tot el contrari, està creixent d’una manera exponencial. I cada vegada el diagnostiquem en gent més jove», conclou.