La URV ret homenatge a la seva professora Joana Zaragoza

Va impulsar els estudis de gènere, les aules culturals i l'editorial de la Universitat

Actualitzada 03/06/2019 a les 20:03

La Universitat Rovira i Virgili va fer un homenatge a la professora i filòloga Joana Zaragoza per la seva trajectòria a la URV en motiu de la seva jubilació. En l’acte organitzat pels companys van participar-hi més de 80 persones, que van omplir la sala de Graus del Campus Catalunya.A través de la mirada i les aportacions de 14 membres de la comunitat URV, es va glossar la figura de Joana Zaragoza, una persona que ha destacat pel compromís i la vinculació amb la Universitat des del seu inici, quan va arribar a Tarragona procedent de la Universitat de Barcelona, per incorporar-se a la Facultat de Lletres. Va ser vicedegana del centre de 1992 a 1995 primer amb Josep Oliveras i després amb Joan Josep Pujadas al capdavant, i va assumir la direcció de la facultat de 1997 a 2001. La reivindicació de les humanitats ha estat una constant per a Zaragoza, que també va posar de manifest en el dia del seu homenatge.De la seva gestió, no només al capdavant de la Facultat de Lletres, sinó també com a vicerrectora de Comunitat Universitària durant part del primer mandat del rector Lluís Arola i tot el segon (2001-2006) en queden projectes que ara ja estan plenament consolidats: les aules culturals (d’Art, de Cinema, de Música i de Teatre), l’editorial Publicacions URV, la Universitat d’Estiu i el Consell d’Estudiants, entre d’altres.Zaragoza també ha destacat en l’àmbit acadèmic: les seves traduccions més reconegudes del grec antic al català són el jurament hipocràtic, un manifest ètic, recollit en el Corpus Hipocraticum, a què la majoria dels metges s’adhereixen, i les obres de Galè. A més a més, va ser pionera en els estudis de gènere a la URV a través del grup de recerca Gènere, Raça, Ètnia i Classe (GREC), junt amb altre professorat de la Universitat.En l’àmbit docent destaca per la seva interdisciplinarietat, ja que ha estat professora de diverses generacions dels graus d’història, filologia catalana, espanyola i anglesa i del màster d’antropologia mèdica. També va ser una de les fundadores de la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, que promou la cultura clàssica a través de la programació i producció de representacions teatrals grecollatines.