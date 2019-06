La Subdelegació de Defensa a Tarragona celebra el seu dia amb un acte institucional

L’esdeveniment es va celebrar el passat dissabte i hi van assistir autoritats de les tres administracions, del poder judicial, del món acadèmic i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat

La Subdelegació de Defensa a Tarragona va celebrar, el passat dissabte 1 de juny al Saló d’Actes, un acte institucional anomenat Día de la Subdelegación. En l’esdeveniment hi van assistir autoritats civils de les administracions, del poder judicial, del món acadèmic i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com mitjans de comunicació.L’acte va ser presidit pel Coronel Delegat de Defensa a Catalunya, Luis Castuera Novella, i s’hi ha concentrat diversos esdeveniments: aniversari de la Subdelegació, reconeixement a la figura del Reservista Voluntari, y altres de reconeixement i agraïment per a institucions, autoritats i personal, d’àmbit intern i extern.A l’inici de l’acte es va projectar un vídeo institucional. Després dels reconeixements als Reservistes i al personal extern al Ministeri de Defensa, es va fer la lectura de la carta guanyadora del concurs Carta a una militar española, que en aquesta ocasió ha guanyat un alumne de l’Escola Santa Teresa de Jesús. Posteriorment, el Subdelegat de Defensa a Tarragona Capità de Nau Antonio Bergoñós González, va dirigir unes paraules explicant quines són les missions d’aquesta Subdelegació de Defensa y la feina que s’hi du a terme, agraint especialment als Reservistes Voluntaris de Tarragona. Va finalitzar el parlament agraint els Veterans.La part final de l’acte va consistir en l’homenatge als que van donar la seva vida per Espanya, Himno del reservista Voluntario, i finalment la interpretació del Himno Nacional de España.