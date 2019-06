L'Institut Antoni de Martí Franquès premiat per un treball la comunicació audiovisual

El CAC també ha guardonat a l’Escola El Bosc de Mont-ral ZER El Francolí

Actualitzada 03/06/2019 a les 16:18

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha premiat 17 treballs que fomenten l'educació en comunicació audiovisual a les escoles. Entre aquestes hi ha l'Institut Antoni de Martí Franquès i l’Escola El Bosc de Mont-ral ZER El Francolí.Es tracta de la setzena edició dels Premis el CAC a l'escola, que ha rebut un centenar de treballs que han analitzat diversos productes audiovisuals que han tractat temes com les noves tecnologies, assetjament verbal, estereotips de gènere, refugiats, dificultats d'aprenentatge per qüestions socials, publicitat, tècniques audiovisuals, malalties i relacions familiars.Els premis, que compten amb el suport de l'Obra Social La Caixa, han reconegut 14 premis per a l'alumnat i 3 per al professorat. En aquesta edició, s'han presentat 99 treballs, dels quals 62 corresponen a la categoria de centres educatius, 26 a la categoria de treballs d'investigació de l'alumnat de batxillerat i 11 a la categoria de professorat de centres educatius.Es poden presentar als premis alumnes del segon cicle d'educació infantil, primària, secundària obligatòria (ESO i cicles de formació professional bàsica) i secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior).L’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona, i l’Escola El Bosc de Mont-ral ZER El Francolí s’han emportat 2 dels 14 guardons. En el primer cas els alumnes van analitzar qüestions audiovisuals, com ara l’enquadrament o la il·luminació, fent una comparació amb la filmografia d’Stanley Kubrick. En el segon cas, els escolars van experimentar amb vídeos curts que van pujar a les xarxes socials, tot analitzant els punts forts i febles.