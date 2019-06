L'Ajuntament de Tarragona diu que «reorientarà» el Festival d'Estiu amb actuacions locals

El consistori afirma que ja hi ha altres espais per programar grans concerts a la ciutat després d'haver-ne cancel·lat tres

L’Ajuntament de Tarragona «reorientarà» el Festival d’Estiu amb, majoritàriament, actuacions locals sota el paraigua de la marca Tarragona viu l’estiu. Així ho ha assegurat ara el consistori en un comunicat en el qual ha assegurat que l’esdeveiment apostarà per «la potenciació de la marca cultural Tarragona» després que s’hagin hagut de descartar tres grans concerts previstos arran dels problemes pressupostaris derivats del despreniment del Teatre Tarragona.La consellera de Cultura en funcions, Begoña Floria, ha explicat que la programació s’articularà sota el paraigua ‘Tarragona viu l’estiu’ i preveu activitat al Camp de Mart «que en cap cas estarà tancat i comptarà amb espectacles diversos vinculats de manera prioritària, encara que no única, a l’àmbit local, que se sumaran a l’activitat prevista en altres equipaments públics i privats de la ciutat». L'objectiu és presentar «ben aviat» les actuacions que s’estan concretant, segons el mateix comunicat.La suspensió de tres grans concerts previstos s’ha decidit arran dels problemes pressupostaris derivats del despreniment que es va produir al sostre del Teatre Tarragona. Floria ha explicat que la conselleria de Cultura ha hagut de fer front a despeses sobrevingudes com ara reubicació d’espectacles, augment de les despeses de producció, lloguer d’espais, devolució de part de la entrades i, principalment, les que corresponen als treballs de reforma i adequació del teatre, que han obligat a replantejar la programació dels propers mesos.Per a Floria, cal recordar que la ciutat ja compta amb una programació de grans concerts, programats a la Tarraco Arena Plaza (TAP), un equipament titularitat de la Diputació de Tarragona. «Malgrat que ens agradaria tenir grans noms al Camp de Mart, aquesta és una oferta que queda coberta a la ciutat i que permet que l’Ajuntament se centri a programar espectacles d’un àmbit més local, dels quals ja tenim confirmats la Banda Unió Musical de Tarragona i la Jove Orquestra Internacional de Catalunya (JOIC)», ha dit Floria.«Farem un esforç de difusió de tota l’activitat cultural que es fa a la ciutat» creant la marca ‘Tarragona viu l’estiu’, ha afegit Floria. Sota aquest paraigua se sumaran les activitats d’equipaments com el Camp de Mart o l’Espai la Palmera, amb la programació ja prevista amb col·laboració municipal, com el Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) o el Bouquet Festival en espais patrimonials, i altres activitats d’entitats com la Capsa de Música, Sala Zero, TAP i Tarraco Sunset (Port Esporitu).