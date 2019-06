Els prototips de Seat, protagonistes d'una sessió de fotos al Circ Romà

L'enregistrament forma part d'una campanya de la marca per promocionar la ciutat

Actualitzada 03/06/2019 a les 19:02

Els prototips d'automòbils de la marca Seat han estat els protagonistes d'una sessió de fotos aquest dilluns al Circ Romà de Tarragona. Segons ha informat l'Ajuntament de Tarragona, es tractaria d'un esdeveniment de Seat per promocionar la ciutat, arran del recent model que la marca ha tret al mercat, el Seat Tarraco.Durant la jornada, s'han pogut veure tres vehicles de la marca dels model Salsa, IBX i Tribu a la sorra de l'emplaçament. Els monovolums, dissenyats per la marca Martorell, van ser presentats en el seu moment als salons de l'automòbil més prestigiosos del món.Diversos usuaris a les xarxes s'han preguntat si les campanyes publicitàries d'aquest tipus estan permeses, ja que el Circ Romà forma part del conjunt arqueològic declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO l'any 2000.El consistori ha explicat que el lloguer dels espais patrimonials està regular per un Protocol d'ús per a la cessió dels recintes del Museu d'Història. En tots els casos, un tècnic de Patrimoni ha d'emetre un informe sobre la idoneïtat i condicions en què es pot fer l'activitat en un termini no superior de 10 dies.En el cas del Circ Romà, la tarifa per llogar el recinte va des dels 425,53 euros si només se'n fa ús al matí o a la tarda; 607,89 euros si és per la nit o 1.215,79 euros si es durant tot el dia. En el cas de que es faci un dia festiu o que el recinte estigui tancat per descans setmanal, la tarifa s'incrementa un 25%.