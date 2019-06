Busquen 250 persones per donar la seva opinió sobre propostes per a Reus i Tarragona

La Fundació Tarragona Smart impulsa un Altaveu Ciutadà

Aprovació de la creació d’un Consell Assessor

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region impulsa un Altaveu Ciutadà per recollir opinions sobre temes i projectes de la regió innovadora i intel·ligent de Reus i Tarragona. Per això l’ens busca 250 participants per recollir «de forma voluntària i continuada» les seves opinions i necessitats sobre temàtiques d’interès tant de la Fundació com dels membres de l’altaveu amb projectes o idees que puguin esdevenir o plantejar-se.Aquesta eina té l’objectiu de permetre i facilitar una comunicació bidireccional i el més transparent possible amb la ciutadania. Segons la fundació, per una banda ha de servir per donar a conèixer la seva tasca i, per altra, per apropar-se al ciutadà i reflexionar, explicar, retornar, compartir i fer extensible les decisions per tal de conèixer què opina sobre temes i projectes de la regió innovadora i intel·ligent.La selecció dels participants es realitzarà en funció d’una representació dels diferents perfils per a les dues ciutats objecte de l’Altaveu: Reus i TarragonaEls interessats es poden inscriure a aquest web mitjançant un formulari. Trobareu més informació en el següent enllaç. Per altra banda, el passat 14 de març es va aprovar durant la sessió el Patronat de la Fundació Tarragona Smart la creació del Consell Assessor. L’objectiu és institucionalitzar de manera permanent la col·laboració i vincle de la Fundació, els Ajuntaments del Camp de Tarragona, la URV i altres ens rellevants del territori. El Consell Assessor ha de permetre establir una interlocució, i unes sinèrgies de treball entre els Ajuntaments del Camp de Tarragona (govern i grups de l’oposició) per una banda, la Fundació, i els diversos agents de la comunitat, per l'altra, com són les entitats socials i veïnals.En aquest sentit, diversos ajuntaments i empreses han manifestat la seva voluntat de participar en aquest organisme que pretén ser una eina per a ells i la ciutadania. D’aquesta manera poder participar de les decisions i estratègies de la Fundació, com a ens de cohesió territorial, des del punt de vista de les smart cities.