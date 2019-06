El Petit de Cal Eril encisa el públic del Minipop amb la presentació del seu nou disc

Germà Aire, Carlos Sadness, Yawners i Invisible Harvey impregnen Tarragona de pop i rock català

El Petit de Cal Eril estrena 'Energia Fosca'

El Minipop va arrencar la segona jornada del festival dissabte amb les actuacions de El Petit de Cal Eril, Germà Aire, Carlos Sadness, Yawners i Invisble Harvey al passeig de les Palmeres de Tarragona. El certamen va exhaurir totes les entrades d'una novena edició plena d'estrenes de treballs discogràfics com el de El Petit de Cal Eril. El seu líder, Joan Pons, va expressar que encaren amb molta energia la gira del nou disc 'Energia Fosca'.També van presentar àlbum Yawners i Rombo. El director artístic del Minipop, Lluís Gavaldà, va assegurar que és l'edició que han «notat més» que el públic aposta per l'existència del festival.El festival va obrir portes a mitja tarda amb les actuacions de la formació emergent Rombo i Germà Aire i amb els diversos tallers de música, cuina, treballs manuals. A més, va comptar amb espais com el del silenci, on petits i grans van escoltar música amb auriculars. El director artístic es va mostrar molt satisfet per l'acollida del públic i va afirmar que el «divendres és el dia dels nervis, avui el de gaudir i demà el de la tristor», atès que es posa el punt final a sis mesos de feina. Gavaldà va assenyalar que el festival ja forma part del «paisatge cultural de la ciutat». Segons el seu parer, la banda de Germà Aire «ho petaran molt fort», Invisible Harvey és una «sorpresa per a tothom» i el moment «més àlgid» el protagonitzarà Carlos Sadness, que serà un dels últims a actuar.El cantant de El Petit de Cal Eril, Joan Pons, va explicar que estan molt contents amb la publicació del nou disc 'Energia Fosca' el passat 17 de maig. El músic i la seva banda de pop sintètic van tocar cançons com 'Sento' o 'Ets una idea' durant la seva actuació, en la qual va predominar un ambient intimista i amb poca llum. Prèviament, Pons va detallar que han intentat fer un disc aportant «alguna cosa nova». «Per nosaltres mateixos, hem intentat que a nivell de forma sigui el més diferent possible, malgrat que hi ha un fil conductor que ens uneix amb els altres discos», va resumir Pons.Preguntat sobre si canviarien la seva forma d'actuar davant d'un públic familiar, Pons va manifestar que no és necessari, perquè segons ell, tant els nens com els grans gaudeixen quan veuen algú actuant de forma «autèntica». «Jo també tinc fills i adaptar els horaris perquè hi puguin anar famílies ho trobo una bona iniciativa», va afegir.Entre els pares del públic, l'Helena Gómez compartia que serien necessaris més festivals amb vocació conciliadora. Ella és la primera vegada que anava al Minipop amb la seva filla i va expressar que s'ho van passat molt bé. «Sempre havia estat temptada de venir però em feia mandra que hi hagués tanta canalla», va reconèixer. Tot i això, va assegurar que han gaudit molt de la programació dels dos dies viscuts fins al moment.