Jaume Pujol: «Us tindré ben presents en la meva pregària i en el meu cor»

La Catedral Metropolitana de Tarragona s’ha omplert aquest dissabte amb motiu de la solemne missa de comiat de Monsenyor Jaume Pujol Balcells el qual ha estat arquebisbe metropolità de Tarragona i primat durant prop de quinze anys.En l’homilia, Jaume Pujol ha fet al·lusió al seu darrer escrit dominical Als 4 Vents. «És gairebé impossible fer un balanç de tants anys d’episcopat», ha dit, «però vull fer-vos saber que per a mi el més important ha estat tenir cura de vosaltres i seguir les directrius dels Papes sota el mandat dels quals he exercit el meu episcopat: sant Joan Pau II, Benet XVI i ara el papa Francesc. He tractat en primer lloc d’evangelitzar, després celebrar els sagraments i, com a conseqüència, vetllar per la caritat, i especialment pels més pobres i necessitats».Ha subratllat que aquesta tasca no l’ha realitzada tot sol sinó que ha comptat amb l’ajut de les nombroses delegacions, secretariats, associacions, confraries i iniciatives eclesials amb què compta l’arxidiòcesi als quals els ha agraït el seu temps, esforç i lliurament.També ha tingut paraules per al nou arquebisbe electe, Monsenyor Joan Planellas: «a partir de la setmana vinent s’inicia un nou període a l’arxidiòcesi. Animo a tots els fidels de l’Església a Tarragona a rebre’l amb els braços oberts, a pregar per ell i ajudar-lo en tot allò que necessiti. Jo també pregaré per ell en els anys de vida que em quedin, i també pregaré per tots vosaltres, per les vostres famílies i les vostres institucions».Finalment, emocionat, ha dit: «Us tindré ben presents en la meva pregària i en el meu cor, i malgrat residir fora de l’arxidiòcesi, estaré sempre a la vostra disposició».Moments abans de cloure la celebració, el vicari general de l’arxidiòcesi, Mossèn Joaquim Fortuny, li ha adreçat unes paraules d’afecte i estima tot destacant alguns aspectes significatius del seu pontificat en relació a l’ofici propi de tot bisbe: ensenyar, santificar i governar l’arxidiòcesi.«Algunes de les obres més destacades han estat en l’àmbit educatiu, especialment en la promoció de les escoles diocesanes. També s’ha expressat en el desvetllament de les vocacions o la promoció de l’estudi científic de les arrels de la nostra arxidiòcesi. Pel que fa a l’ofici de santificar, s’ha vist explicitat en la seva promptitud en l’administració dels sagraments de la iniciació cristiana i també la seva disponibilitat per confessar o en la unció i les visites als malalts, especialment en les visites pastorals.Em deixaria un aspecte important si no mencionés la preocupació perquè Nostre Senyor, en el Santíssim Sagrament, fos adorat i constituís el centre de la vida de l’arxidiòcesi», ha expressat.Seguidament, i en nom de tota l’arxidiòcesi, se li ha lliurat una talla de la Mare de Déu del Claustre, advocació mariana a la qual Monsenyor Jaume Pujol té una gran devoció, fet que ha estat llargament ovacionat.