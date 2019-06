Can Boada rebrà el premi especial a la Trajectòria Professional d'Establiment Emblemàtic de ciutat

La segona edició dels Premis Fòrum Comerç Tarragona se celebrarà el 5 de juny al Palau de Congressos

Actualitzada 01/06/2019 a les 11:15

La segona edició dels Premis Fòrum Comerç Tarragona que es lliuraran el proper dia 5 de juny, a les 20 hores, al Palau de Congressos premiaran l’establiment de restauració Can Boada en reconeixement a la Trajectòria Professional d’Establiment Emblemàtic de ciutat. El bar ha estat obert al públic fins fa pocs mesos al carrer Rovira i Virgili, 23, de la ma d’Eduard Boada Pascual.Un altre premi especial serà pel Comerç Especialitzat i Tradicional que ha recaigut en el grup Sirvent - Casa Fundada l’any 1860- per les botigues de venda al detall de torrons ubicades al Portalet i la Rambla Vella.Els premis Fòrum Comerç estan organitzats per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament amb la col·laboració de la patronal PIMEC Comerç Tarragona i Cambra de Comerç de Tarragona, i el patrocini del Port de Tarragona.L’objectiu d’aquests reconeixements és premiar i homenatjar els empresaris i comerços al detall del teixit comercial i de distribució de la nostra ciutat, i també al món associatiu comercial de Tarragona.Els premis Fòrum Comerç Tarragona reben el suport de les associacions de comerciants de Tarragona; la direcció general de Comerç de la Generalitat de Catalunya (a través dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona de la Generalitat de Catalunya); CEPTA, URV, Institut Francesc Vidal i Barraquer, Institut Campclar i Col·legi Escola Joan XXIII, que faran possible aquesta segona edició.