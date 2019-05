Una masterclass a la plaça de la Font per celebrar el Dia Internacional del Ioga a Tarragona

L’Ajuntament organitza diverses activitats el 21 de juny per commemorar, per primer cop, aquesta jornada

L’Associació Espanyola de Kundalini Ioga (AEKY), amb la col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics, celebren per primer cop a Tarragona el Dia Internacional del Ioga, que se celebra el proper 21 de juny. Durant la jornada es faran diverses activitats, entre les quals destaca una masterclass d’aquesta disciplina que es durà a terme a la plaça de la Font.

La masterclass es farà a les 8h en aquesta plaça del matí i tindrà entrada lliure. També es faran un de classes simultànies per a diferents col·lectius com nadons, embarassades, famílies, jovent, gent gran i persones amb diversitat funcional. Les classes es realitzaran a les 18h a diferents espais de la ciutat com els centres cívics, l’Espai Jove Kesse i la llar de jubilats de la zona centre.Com a cloenda, el Centre Cívic de Torreforta acollirà a les 20.30 h el concert medidatiu Un bany de so, a càrrec de Xavi Sorolla, on els protagonistes seran gongs, tambors, bols tibetans i altres instruments sanadors. També cal inscripció prèvia.Totes les activitats són gratuïtes amb aforament limitat a l’espai. Per aquest motiu cal realitzar la inscripció al web dels Centres Cívics a partir del dilluns 3 de juny a les 9 h.