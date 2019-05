Persecució a la Part Alta de lladres que van robar turistes d'Uruguai

Botiguers consultats per aquesta redacció diuen que «coneixem a aquesta gent i, quan els veiem, ens ho comuniquem»

Actualitzada 31/05/2019 a les 08:18

Amb la por al cos

Veïns de la Part Alta van protagonitzar ahir una corredissa pels carrers del barri, amb l’objectiu d’agafar dos joves que acabaven de perpetrar un robatori a Francis i María del Carmen, dues turistes uruguaianes que van aprofitar que estan de turisme a Barcelona per visitar Tarragona. A una d’elles li van fer una estrebada per tal de prendre-li una cadena que portava al coll. Una de les persones que van ser testimoni presencial dels fets i que va intentar obstaculitzar la fugida dels dos joves, va ser Jordi Ferré, president de l’Associació de Veïns la Catedral. Ferré va assegurar que «ja coneixem a aquestes persones, que cada dia estan a les escales del carrer Mediona». El president de l’entitat veïnal va relatar que «m’he trobat les dues turistes desemparades i he trucat a la Guàrdia Urbana».De fa temps, els botiguers de la Part Alta són testimonis dels robatoris a turistes en zones com el carrer Major, el més transitat del barri. Aquesta redacció va recollir l’opinió d’alguns ahir a la tarda, que en tots els casos va optar per mantenir l’anonimat. «Encara no ha començat la temporada alta, però quan arriben els turistes de manera massiva hi ha molts robatoris», va dir un botiguer, que va apuntar que «advertim a les turistes que entren a la botiga amb les borses obertes que els poden robar». En aquest context, va apuntar que «nosaltres ja sabem a qui hem de vigilar, tant per la pinta de determinades persones com pel fet que a molts lladres els tenim molt vistos per aquí».En termes similars es va expressar una botiguera, que també va dir que «en temporada alta veiem molts lladres, als quals detectem per l’aspecte o perquè els coneixem, i els diem que surtin de la botiga». «Als turistes els advertim», va comentar, per afegir que «les botigues ens avisem quan veiem a aquestes persones i també informem la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, amb qui mantenim un contacte fluid, als quals truquem per donar les característiques dels lladres».Per contra, dos botiguers també consultats per aquesta redacció van assegurar que no han detectat la presència de lladres, almenys en els darrers dies. Un d’ells va assegurar que «jo mai m’he trobat amb cap sidral».Una de les turistes que van ser objecte de l’assalt va manifestar a aquesta redacció que «mai havíem pensat que ens podria passar això». Després de dir que «Tarragona és una ciutat preciosa», van comentar que «veníem de visitar la Catedral, que ens ha impressionat, quan passàvem per uns carrers tranquils i dos joves, vestits de negre i amb gorres amb visera, ens han atacat». «Un d’ells –va continuar el relat– ha arrancat la cadena que una de nosaltres portava al coll, hem cridat i demanat socors, quan gent del barri han sortit en la seva persecució». La turista, encara nerviosa i impactada psicològicament, va afegir que «Tarragona és una ciutat turística i pensem que hauria d’haver-hi més policia en aquests carrers: l’hem vist en altres zones, però no aquí». A més, va recalcar que «no portàvem res d’ostentació i la cadena que han robat i recuperat gràcies als veïns només té un valor afectiu».Jordi Ferré va comentar que «les persones que vivim a la Part Alta no tenim por a sortir al carrer, però volem que es posi fi a aquesta situació d’inseguretat que hi ha, entre altres coses perquè sabem quins són aquests individus que es dediquen a robar». «L’Ajuntament hauria de fer alguna cosa, com incrementar la vigilància», perquè estem farts de la quantitat de robatoris a turistes i a gent d’aquí que hi ha amb massa freqüència», va dir.