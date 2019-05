Un gira-sol sobreviu a la ciutat

Actualitzada 30/05/2019 a les 17:32

La primavera i les flors sempre van de la mà. Veure jardins florits durant aquesta època de l’any és el més habitual que hi pot haver, però el que no ho és tant és el fet de veure un gira-sol al bell mig del carrer.El polígon Francolí de Tarragona compta, des de fa alguns dies, amb un exemplar que, possiblement, es quedarà en el camí i no arribarà a la seva edat més adulta.De moment, vivint de l’aigua de pluja i gràcies al respecte de la ciutadania, llueix en una vorera.