La Mulassa destinarà els beneficis de la Cursa del Seguici al Projecte Rossinyol

La iniciativa ofereix un acompanyament a un alumne amb dificultats socials i risc de fracàs escolar

Actualitzada 31/05/2019 a les 20:10

L’associació Mulassa de Tarragona destinarà part dels beneficis de la 8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona, que tindrà lloc el pròxim dissabte 10 d’agost, al Projecte Rossinyol, que des del curs 2014-2015 desenvolupa a la ciutat el col·lectiu Quilòmetre Zero. Es tracta d’una iniciativa de mentoria en l’àmbit del lleure que consisteix a oferir un acompanyament, en horari no lectiu, d’un jove universitari o de cicle superior, una tarda a la setmana, a un alumne de 6è de primària o 1r d’ESO d’origen migrant i/o amb dificultats socials i risc de fracàs escolar.L’objectiu del Projecte és «compensar les desigualats socials i educatives dels infants mitjançant activitats de lleure que ampliïn el seu capital social i cultural, alhora que els ofereix un espai d’acompanyament afectiu i emocional». El programa es fonamenta en la idea de «benefici mutu» de l’experiència, tant per al nen com per a l’alumnat universitari o de cicle superior que realitza la mentoria, i que exerceix, per tant, com a model positiu.En les darreres edicions d’aquesta cursa popular, la Mulassa de Tarragona ha lliurat un total de més de 9.000 euros a entitats com el Banc dels Aliments, AFANOC, l’Escola Solc, el Club Vaixell, la Fundació Miquel Valls i la Fundació Estela. La Cursa del Seguici, que forma part del Circuit Solidari de Curses del Tarragonès, i compta amb el suport de Repsol, Viding, la Diputació de Tarragona i BASF, ha mantingut, des dels seus inicis, un caire social i solidari.