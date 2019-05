L'EMT inverteix 1.679.000 euros en vuit nous autobusos

El Consell d’Administració va aprovar ahir l'adjudicació a Evobus Ibérica

Actualitzada 31/05/2019 a les 18:35

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) va acordar ahir la incorporació de vuit autobusos al servei públic de transport urbà de Tarragona. En la sessió es va aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament dels nous vehicles a Evobus Ibérica. Aquesta contractació forma part del procés de renovació de la flota que es va iniciar el 2017.Evobus Ibérica subministrarà a l’empresa municipal cinc autobusos d’entre 12 i 13 metres i tres d’entre 9 i 11 metres, tots equipats amb motor Euro 6D Eco per un import total d’1.679.000 euros. Els nous models que s’incorporaran tenen fins a 20 vegades menor impacte en el medi ambient.L'adjudicació suposa una rebaixa de 462.000 euros sobre el preu de licitació inicial, «la qual cosa ens permet guanyar capacitat inversora de cara a activar de manera immediata projectes importants com l’intercanviador de Battestini, que permetran reordenar les línies per donar cobertura més àmplia i amb millors freqüències», ha informat la presidenta en funcions de l’EMT, Begoña Floria.