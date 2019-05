L'Arquebisbe Pujol s'acomiada després 15 anys al capdavant dels bisbes catalans

El papa Francesc ha rellevat Jaume Pujol en complir la seva edat reglamentària de jubilació i ha nomenat el sacerdot i teòleg gironí Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona

Actualitzada 31/05/2019 a les 15:24

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, s'acomiada dels seus feligresos en la seva última carta dominical «amb certa tristesa, però també amb alegria i esperança per a aquesta nova etapa arxidiocesana», després de 15 anys en un càrrec que comporta la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tots els bisbes de Catalunya.El papa Francesc ha rellevat Jaume Pujol en complir la seva edat reglamentària de jubilació i ha nomenat el sacerdot i teòleg gironí Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona, càrrec del qual prendrà possessió el pròxim 8 de juny.En la seva última carta dominical, que publicarà el Full Parroquial d'aquest diumenge, la número 766 que ha escrit Pujol com a arquebisbe de Tarragona, el prelat confessa que «gairebé és impossible fer un balanç de tants anys d'episcopat en tan poc espai».Pujol, que demà s'acomiadarà dels seus feligresos en una missa que oficiarà a la catedral, afirma que ha seguit sempre «les directrius dels Papes sota el mandat dels quals he exercit el meu episcopat: Sant Joan Pau II, Benet XVI i ara el papa Francesc».«He intentat evangelitzar, celebrar els sagraments, vetllar per la caritat, dels pobres i necessitats. No ho he fet sol, m'han ajudat capellans, diaques, laiques amb missió pastoral, religiosos i religioses, laics i laiques, a través de les nombroses delegacions, secretariats, associacions i iniciatives eclesials. Us agraeixo de cor a tots el seu temps, esforç i entrega», agraeix l'arquebisbe.Pujol diu que se sent «molt satisfet» de les visites pastorals que ha fet a les 200 parròquies de l'arxidiòcesi «on he pogut escoltar i compartir les seves preocupacions, alegries i anhels, i també participar de les seves celebracions i festes».En el seu balanç, també esmenta la celebració de l'Any Jubilar amb motiu dels 1.750 anys del martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi; la beatificació dels 522 màrtirs el 2013 o la recent beatificació de Marià Mullerat, l'acollida de tres grans congressos internacionals sobre el Cristianisme primitiu i la restauració de la catedral, del Palau arquebisbal i de l'edifici del Seminari convertit en Centre Tarragoní.«M'emporto, doncs, moltes alegries, que deixen a l'ombra qualsevol petit desencant», resumeix.Pujol anima els seus feligresos a acollir el nou arquebisbe electe Joan Planellas i «ajudar-lo en tot lo que necessiti. Serà un bon pastor, estic convençut», sosté.L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, també dedica la seva carta pastoral de diumenge a acomiadar-se de Pujol i a presentar Joan Planellas, que és l'actual degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.Vives diu que «és necessària una nova empenta de presència evangelitzadora i de cooperació interdiocesana, en una societat catalana cada vegada més interrelacionada», i apostar per continuar amb «la unitat pastoral que formem ara les deu diòcesi de Catalunya».«La nostra diòcesi d'Urgell saluda i acull amb afecte especial el nou Arquebisbe metropolità, Monsenyor Joan Planellas, que ara és posat al capdavant dels germans perquè guiï l'Arxidiòcesi de Tarragona i presideixi les reunions dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense», conclou Vives.