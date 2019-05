Josep Poblet s'acomiada de la Diputació de Tarragona sense conèixer encara qui el succeirà

El polític de Vila-seca suma 26 anys dins de l'ens supramunicipal, els dotze últims dels quals com a president

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha presidit aquest divendres l'últim ple de l'ens supramunicipal després de dotze anys d'accedir al càrrec -ha estat 26 anys formant part de la corporació-. En el discurs de comiat ha subratllat que qualificat com un «honor» i un «privilegi» el fet de treballar per tots els municipis de la demarcació i ha encoratjat els diputats del nou mandat a fer «créixer» el benestar i la seguretat dels ciutadans del territori. A finals de juny està previst que se celebri el ple d'aprovació d'actes i el de constitució del nou plenari. Els partits encara no han designat els diputats i estan negociant si es reedita el pacte entre JxCat i PSC o bé s’imposa una altra fórmula liderada ERC, primera força a les eleccions del 26-M.Poblet ha assegurat que el seu pas per la Diputació de Tarragona han estat uns anys importants de la seva vida i trajectòria professional. Va ser diputat entre el 1993 i el 2004 i des del 2007 n'ha estat el president. En l'inici de la seva intervenció, ha assenyalat que acompanyar alcaldes i regidors arreu del territori ha estat «un tomb profitós que ens ha permès apreciar moltes coses, superar temps difícils i posar la nostra regió en el punt que li correspon». Per això, ha assegurat que estat un «honor servir a aquesta causa al costat de gent de diferents matisos, pensaments, ideologies polítiques però amb idèntica convicció».Pel que fa al pròxim mandat, ha demanat que els diputats siguin «feliços» tal com ho ha estat ell durant tots aquests anys i que procurin pel benestar de la ciutadania. «Els maldecaps queden lluny del pensament quan un plega, només queden les hores d'intensa felicitat», ha destacat. A la vegada, Poblet ha agraït a tots els «companys de viatge» la seva implicació en la institució i ha afegit que la seva acció ha procurat arribar a tot arreu sense diferències. «Ens excusem d'allò que no hem reparat», ha dit.A més de Poblet, aquest divendres també s'han acomiadat els diputats de la CUP, Edgar Fernández, i del PP, José Luis Martín, els quals no van obtenir representació el 26-M. Un cop ha acabat la sessió plenària, el cupaire ha entregat una estelada als diputats d'ERC i els ha demanat que la pengin al despatx com han fet ells durant els quatre anys de mandat.El proper plenari serà el de l'aprovació de les actes, un tràmit previ al de constitució de la nova composició de l'ens. De fet, aquesta sessió encara no té data però es preveu que sigui a finals de juny o a començaments de juliol. Les executives dels partits estan negociant si ERC, amb els onze dels 27 diputats, s'acaba imposant en la presidència o bé es revalida el pacte entre Junts per Catalunya i PSC, els quals van obtenir vuit i set diputats respectivament. Ciutadans va conservar l’únic diputat que té, mentre el PP i la CUP es van quedar sense representació.