Ferit un treballador en caure d'uns tres metres en una nau del Port de Tarragona

L'accident s'ha produït a una nau de l'empresa García Munté, a la zona portuària del carbó

Actualitzada 31/05/2019 a les 18:02

Un treballador ha resultat ferit aquesta tarda després de caure en una nau al Port de Tarragona. Els fets han passat a les 16 hores a la zona del carbó. Es tracta d'una nau en construcció de l'empresa García Munté.Aquí, un treballador que estaria treballant, per una empresa subcontractada, en la construcció de la nau i per causes que es desconeixen hauria caigut d'una alçada de tres metres. Com a conseqüència, el treballador ha resultat ferit greu, tot i que no es tem per la seva vida. Es tractaria d'un home de 54 anys que ha patit un traumatisme craneal i ha estat traslladat fins a l'Hospital Joan XXIII.Fins al lloc dels fets, s'han desplaçat la Policia Portuària del Port de Tarragona, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers de la Generalitat.