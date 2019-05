ERC ofereix un acord per governar Tarragona a Junts, ECP i CUP

Els republicans admeten que encara no s’han reunit amb els comuns, que tenen la clau de l’acord

Actualitzada 31/05/2019 a les 17:18

Respecte al ritme dels comuns

Ballesteros aconsella no donar «res per fet»

Els 18 punts que proposa ERC

Actuar conseqüentment amb els valors republicans de bon govern: honestedat, transparència, justícia social i participació ciutadana. Compromís d’austeritat en l’exercici dels càrrecs públics.



Organitzar la ciutat en Consells de Districte, entesos com un instrument d’apoderament de la ciutadania i un pas necessari per fer pressupostos autènticament participatius.



Treballar per la igualtat d’oportunitats per raó de gènere i considerar la perspectiva feminista en totes les actuacions municipals.



Promoure la regeneració urbana de Tarragona, amb tres grans prioritats: la rehabilitació dels habitatges, la cohesió de les diferents zones de la ciutat i la preservació dels espais amb més valor natural i paisatgístic. De manera urgent, treballar perquè el Barri del Port rebi la consideració d’Àrea de conservació i rehabilitació.



Desenvolupar polítiques socials d’habitatge per fer-lo accessible i reglamentar els pisos turístics.



Protegir i ampliar l’Anella Verda.



Promoure la mobilitat sostenible amb la màxima seguretat pels vianants a peu i amb la creació d’una xarxa de carrils bici que cohesioni tota la ciutat, amb el carril educatiu entre Sant Pere i Sant Pau i Laboral i Ponent com a eix prioritari.



Convertir els Centres Cívics en Centres Culturals i Cívics de proximitat, compartint gestió amb els entitats del districte. Crear el Centre Cultural i Cívic La Rambla al Banc d’Espanya.



Millorar la qualitat dels espais públics i fer el pla de xoc per la neteja i contra l’incivisme.



Fer el Pla integral del Mercat de Bonavista i la dinamització del Mercat de Torreforta.



Fer el pla estratègic cultural amb cinc objectius: cohesió social, igual d’oportunitats, benestar de les persones, ajut a la professionalització i projecció de ciutat. Desenvolupar un Pla de Biblioteques digne, d’acord amb la necessitat de fer arribar l’accés a la pràctica i consum cultural a tota la ciutat.



Suport al sector industrial, a nivell de formació i recerca, infraestructures i preu de l’energia i atracció d’empreses d’alt valor tecnològic que sumin a la transformació energètica que haurem d’afrontar.



Apostar per un turisme de qualitat, basat en el nostre principal recurs, el Patrimoni, i les potencialitats de les nostres comarques. Treballar per una oferta hotelera millor dimensionada, per millorar la connectivitat entre els càmpings i apostar pel cicloturisme com una forma emergent i respectuosa de turisme.



Potenciar les polítiques de salut pública, com una part imprescindible de les polítiques comunitàries. Realitzar l’estudi de la qualitat de l’aire.



Revitalitzar el comerç de proximitat i les zones comercials històriques, recuperant la imatge i el dinamisme del Centre, amb especial urgència l’estat de la Rambla Nova i el carrer Unió.



Desenvolupar un model de policia de proximitat prioritzant la prevenció i la presència al carrer, la creació dels agents cívics i la instauració de Comissaries de Districte.



Fer polítiques de convivència, defensa i protecció dels animals.



Avançar cap a la creació d’un ens metropolità del Camp de Tarragona.

ERC ha proposat, de nou, a Junts per Tarragona, En Comú Podem i CUP un govern «del canvi» a l’Ajuntament de Tarragona. Els republicans han plantejat 18 punts que asseguren han defensat els altres partits en campanya, com a punt de partida per arribar a un acord que permeti a Pau Ricomà (ERC) arribar a l’alcaldia el proper 15 de juny. Ricomà, de fet, ha reiterat que li agradaria que l’entesa no fos només per la investidura, sinó que ha apostat per un «govern estable» per 4 anys. En la roda de premsa celebrada aquest divendres al migdia, ERC ha reconegut que encara no s’han reunit amb En Comú Podem, però han assegurat que compten amb el suport de la CUP i Junts per Tarragona.Els divuit punts que ha presentat Ricomà són «programàtics però de coincidència amb els altres grups» a qui ofereix pactar un govern «estable per quatre anys». ERC els ha plantejat com un punt de partida i ha assumit que a partir d’aquí hauran de negociar. Les «línies de treball» fan referència a aspectes com «actuar conseqüentment amb els valor republicans de bon govern», considerar la perspectiva feminista, desenvolupar polítiques socials d’habitatge, promoure la mobilitat sostenible, millorar la neteja, fer un estudi de la qualitat de l’aire o revitalitzar el comerç de proximitat, entre altres.Dos dels punts que podrien generar disputa amb Junts per Catalunya són el que fan referència a la protecció i ampliació de l’Anella Verda i a la regeneració urbana de Tarragona a partir de la preservació dels espais amb més valor natural, en clara referència a l’àmbit de la Budellera. Sobre aquest aspecte, Ricomà ha reiterat que la seva posició és inflexible i que aposten per una modificació del POUM avalada pel plenari municipal.La CUP ja s’ha mostrat favorable d’un pacte a quatre, però no és clar què faran Junts per Tarragona i, sobretot, En Comú Podem. Sobre aquests darrers, que poden tenir la clau de la governabilitat i que encara no s’han pronunciat públicament, Ricomà ha dit que respecta «el ritme» de la formació. A la vegada s’ha mostrat «seguríssim» que el govern que proposa «sumarà» perquè, al seu parer, «no hi ha d’haver cap problema perquè els comuns apliquin el seu programa» en base als punts que ERC ha posat damunt la taula.Sobre els dubtes que puguin tenir, ha assenyalat que ERC intentarà fer «tot el possible perquè es trobin a gust i amb un bon encaix» dins del seu govern. «Crec que ells ho entendran i se sentiran més a gust participant en aquest canvi que d’una altra manera», ha remarcat Ricomà. Pel què fa a Junts per Tarragona, Ricomà ha destacat que s’hi reuniran la setmana vinent i els ha agraït la predisposició d’arribar a un acord.Ricomà també ha carregat contra la gestió de Josep Fèlix Ballesteros al capdavant del consistori en els darrers 12 anys i ha recordat que es troba investigat per vuit delictes en el marc del cas Inipro. «És més que probable que si Ballesteros repeteix com alcalde, Tarragona tindrà un batlle assegut al banc dels acusats», ha manifestat. També ha esmentat que hi ha moltes queixes de la ciutadania per l’estat dels espais públics i ha denunciat la deixadesa d’alguns aspectes de la ciutat. «Després de 12 anys de PSC, quasi tots els barris de Tarragona pateixen aquesta decadència», ha sentenciat.Per la seva banda, l’alcalde en funcions i candidat del PSC a revalidar el càrrec, Josep Fèlix Ballesteros, ha aconsellat aquest divendres «no donar massa coses per fetes», en referència als pactes post electorals. Un comentari que presumiblement estaria dirigit a ERC. «Seria bo que no donéssim res per fet», ha reiterat l’alcalde amb un enigmàtic somriure, després del ple de la Diputació de Tarragona. Ballesteros ha revelat que en els darrers dies ha mantingut «contactes informals» via telefònica i missatges de WhatsApp amb altres formacions. «Aquesta setmana era pels contactes informals. Els formals i de presa de decisions, la vinent. Són tres setmanes fins la presa de possessió i cal mantenir la calma, la coherència, la perseverança i la tranquil·litat», ha assenyalat.