El TSJC estima part del recurs contra la selecció del gerent de l'EMT

ERC: «Exigirem responsabilitats a Floria»

Actualitzada 31/05/2019 a les 08:35

En el transcurs del consell d’administració de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) celebrat ahir, dijous, a la tarda, es va posar en coneixement dels consellers l’estimació parcial, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), d’un recurs interposat contra el procés de selecció del gerent de l’EMT celebrat el 2016 en convocatòria pública, que afectaria l’ordre final dels resultats de l’avaluació i, per tant, la selecció de l’actual gerent, segons va informar Esquerra Republicana de Catalunya.La persona que va quedar en tercer lloc va recorrer, però el jutge no li va donar la raó, i ara el TSJC estima el cas parcialment perquè considera que té part d’aquesta raó. El cas és que, un cop revisada la puntuació, la persona que va quedar segona passa a ser primera i la que va quedar primera a segona, mentre que el tercer es manté en aquest lloc. Ara s’iniciarà un període fins a tenir la sentència ferma.Fonts del partit van informar a aquesta redacció que «el concurs, que no calia fer-lo perquè es tracta d’un càrrec de lliure designació, ha costat 10.000 euros». Les mateixes fonts van dir que «en cap cas qüestionem la feina del gerent de l’EMT, sinó aquest procediment que era innecessari».Segons va apuntar aquesta formació, el procés de selecció «es podia resoldre per designació directa de l’equip de govern, però es va optar per un procediment de convocatòria pública que hauria d’haver garantit la transparència i igualtat d’oportunitats dels candidats».El grup municipal d’aquesta formació va dir que, «a l’espera de com avanci el cas en l’àmbit judicial, manifestem la nostra indignació per un nou cas de dubte en la praxi de les empreses municipals gestionades pel PSC». ERC-MES va expressar «la voluntat d’exigir les responsabilitats que pertoquin a l’empresa encarregada pel consell d’administració del procés de selecció del gerent i a la mateixa presidenta de l’EMT, Begoña Floria».En un comunicat que va difondre el grup municipal d’Esquerra a última hora de la tarda d’ahir i poc després de rebre la informació en el consell d’administració, aquesta formació va dir que el representant dels republicans en aquest, Jordi Fortuny, «es va manifestar i va votar en contra del procediment emprat i del resultat obtingut, perquè mancava claredat en les puntuacions i la persona seleccionada era manifestament afí al PSC».