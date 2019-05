Viñuales dona suport a un govern unionista però no en formarà part

En Comú Podem se sent fort i la clau del futur consistori, i vol estudiar amb detall si votarà a favor de Ballesteros, de Ricomà o si s’abstindrà

La CUP aposta per Ricomà

El nom del futur alcalde de Tarragona segueix sent una incògnita quatre dies després de la celebració de les eleccions municipals, tot i que, a poc a poc, alguns partits comencen a definir les seves estratègies. Una cosa és segura, el socialista Josep Fèlix Ballesteros repetirà per un quart mandat o el republicà Pau Ricomà debutarà al capdavant de l’alcaldia de Tarragona. El que és segur és que socialistes i republicans, que en un anterior mandat sí van compartir govern a la ciutat, no repetiran aquesta fórmula. El procés independentista que viu Catalunya i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució amb el suport dels socialistes ho fan impossible. A més, ERC ja ha dit de manera reiterada que en cap cas donarà suport a Ballesteros, a qui vol fora del govern municipal. Els primer contactes, encara incipiens, començaran a ser més intensos la pròxima setmana. Aquesta redacció ha pogut saber que ERC mantindrà una reunió amb JxTarragona.Qui fins ara ha parlat més clar ha estat el cap de llista de Ciutadans, Rubén Viñuales. En declaracions a aquesta redacció, el polític taronja va assegurar que «tenim clar que facilitarem un acord perquè Tarragona tingui un govern no independentista, perquè no volem veure estelades ni pancartes demanant la llibertat dels presos penjada a la façana de l’Ajuntament». Viñuales va remarcar que, en cap cas, Ciutadans «entrarà a formar part del govern municipal, però sí estem disposats a acords puntuals».Per altra banda, José Luís Martín, del Partit Popular, va coincidir amb Viñuales quan va dir que «farem tot el possible per evitar un govern d’independentistes», amb la diferència que «no descarto un acord de govern a tres bandes» que inclouria al PSC i a Ciutadans. Martín va dir que el passat dilluns vaig felicitar Ballesteros, però «encara no hem parlat de possibles acords». «Tot està obert», va indicar.La divisió de les set forces amb representació al futur consistori de Tarragona es consolida en els blocs on conflueixen els partits independentistes, per una banda, i els constitucionalistes, per altra. En el primer, però, s’agrupen diverses ideologies que van des de l’esquerra clàssica a l’antisistema i el centredreta que representa Junts per Tarragona. En el bloc constitucionalista, PSC i PP ja saben què és governar de manera conjunta, com han fet en els tres darrers anys de l’actual mandat, i Ciutadans ja s’ha definit obertament a favor de deixar que Ballesteros es mantingui al davant del govern de la ciutat. Tot plegat fa que els dos regidors d’En Comú Podem (ECP) tinguin a les seves mans la clau per obrir la porta al futur govern de la ciutat, tenint en compte que és d’esquerra no independentista.El portaveu de Ciutadans, Rubén Viñuales, va dir que, precisament, tot depèn de la decisió que prengui En Comú Podem, que no és independentista i pot decantar-se per un pacte progressista o un d’esquerres amb els antisistema de la CUP més Junts». Viñuales també va dir que «Ballesteros no tindria cap problema a pactar amb ERC».En ECP no decidiran fins a la pròxima setmana, com a mínim, a quin candidat, o a quin bloc, atorgarà el seu suport. Fonts d’aquesta formació van informar ahir a aquesta redacció que la setmana en curs la dedicarà a valorar els resultats electorals i les possibles estratègies a adoptar i, en la pròxima, es constituirà una comissió de debat per prendre una decisió. La mateixa font va recordar que a En Comú Podem «hi ha diferents organitzacions».La candidata d’ECP, Carla Aguilar, es limita, de moment, a interpretar com a bons els dos escons que va aconseguir la coalició d’esquerres i manté un perfil mediàtic baix sense mullar-se en la valoració de possibles acords. «Escoltarem el que calgui, però no sabem el que passarà. Hem nascut per canviar les coses», afirmava el dilluns en declaracions a Ràdio Ciutat.Abans de començar les negociacions, la portaveu de la CUP, Laia Estrada, va anunciar ahir que facilitarà un govern d’ERC. Els cinc compromisos «de mínims» que plantegen els anticapitalistes, com ara tirar enrere el projecte de la Budallera i elaborar un estudi de qualitat de l’aire, troben encaix en el programa d’ERC que ja ho contempla entre les seves promeses. Estrada no aclareix si vol entrar al govern. Ara, diu, del que és tracta és de debatre la investidura. Després d’una primera assemblea celebrada el dimarts, la CUP organitzarà una segona reunió la setmana vinent per decidir els possibles pactes de govern. La CUP encara no ha parlat amb els comuns, però avisa que un pacte de govern amb Junts per Tarragona mb qui les diferències són «tangibles», és «francament difícil». «No podem tenir una macedònia ideològica amb projectes ideològics que es contradiguin», va assenyalar.Amb el suport gairebé assegurat de la CUP, Ricomà tantejarà a JxCAT i ECP per saber si pot comptar amb ells. El neoconvergent Dídac Nadal evita fer declaracions i des d’ERC apunten que les negociacions tenen el seu ritme. De moment, s’ha emplaçat amb JxCAT, ECP i la CUP per parlar.