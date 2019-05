Una app servirà per pagar la zona blava a Tarragona, Cambrils, Reus i Salou

Aparcar també permet gestionar la recàrrega de vehicles elèctrics

Actualitzada 30/05/2019 a les 12:11

La mateixa aplicació per a dispositiu mòbils servirà per fer més fàcil el pagament de l’estacionament a la zona blava en quatre poblacions de la demarcació de Tarragona, amb la previsió d’ampliar el servei a més municipis. Els ajuntaments de Salou i Tarragona han signat recentment un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus per estendre l’ús de l’app Aparcar als respectius municipis. Actualment, l’aplicació ja es pot utilitzar a Cambrils i Reus.L’objectiu del projecte és ampliar encara més l’abast geogràfic del servei. Fruit del conveni signat l’any passat entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus, l’ens supramunicipal treballa actualment en el desenvolupament de l’aplicació per tal de poder-la oferir a la resta d’ajuntaments de la demarcació. Fins ara, Reus ha cedit la tecnologia als ajuntaments de Calafell i Tortosa, que han adaptat per oferir una app propia.Aparcar és una aplicació desenvolupada per l’Ajuntament de Reus a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis; i s’emmarca en l’acord de col·laboració signat entre els ajuntaments de Reus i Cambrils per al desenvolupament de projectes smart city aplicades a la mobilitat.Actualment, Aparcar ofereix solucions tant als usuaris de la zona blava com als del vehicle elèctric: permet gestionar l’estacionament regulat amb limitació horària, així com la localització, activació i monitorització a temps real dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de cada municipi.A través de l’aplicació, l’usuari de la zona blava pot pagar per aparcar de manera més pràctica i ràpida, sense necessitat de desplaçar-se al parquímetre per extreure el tiquet corresponent. Gràcies al sistema de geolocalització del telèfon mòbil, l’usuari pot localitzar el carrer on estaciona el vehicle i pagar la tarifa corresponent.Una dels avantatges d’Aparcar és que els usuaris només paguen la zona blava pel temps exacte d’aparcament: cal activar l’aplicació en el moment de l’estacionament –iniciar estada– i desactivar-la quan es torni al vehicle –finalitzar estada.L’aplicació disposa d’un sistema d’avisos que notifica quan s’està a punt de sobrepassar el temps autoritzat d’estacionament. En cas de superar-lo, es pot anul·lar la denúncia des de la mateixa aplicació. A través de la càmera del mòbil i d’un lector de codis de barres que l’aplicació incorpora, es pot llegir l’avís de denúncia en paper i anul·lar-lo.L’aplicació també permet gestionar la recàrrega de vehicles elèctrics en aquelles estacions vinculades al servei. Els usuaris han de registrar el seu vehicle marcant-los com a elèctric. Des de l’aplicació poden triar entre iniciar estada de zona blava o bé iniciar recàrrega. Només cal que premin iniciar recàrrega, triïn el vehicle registrat que volen recarregar i escanegin el codi QR de l’estació que vulguin fer servir. D’aquesta manera, s’obrirà la porta i poden connectar el cable a la presa.