Els tècnics municipals encara estaran unes setmanes per estudiar els continguts de les diverses propostes que han estat presentades

Actualitzada 30/05/2019 a les 08:18

Un total de tretze unions temporals d’empreses s’han presentat al concurs per urbanitzar el PPU-10, conegut popularment com a Pla Parcial d’Ikea, que afecta una àmplia extensió de terreny situat entre la T-11, l’Anella Mediterrània i els barris de Bonavista i Campclar. El pressupost de licitació va ser fixat en 18,4 milions d’euros, IVA inclòs. La intervenció incidirà en un terreny de 68.000 metres quadrats, on l’Ajuntament preveu la construcció d’una zona comercial i d’habitatges.El termini per presentar propostes va finalitzar el passat 29 d’abril i, en l’actualitat, els tècnics municipals estan analitzant els diferents projectes. No serà fins d’aquí a unes setmanes que es prendrà una decisió definitiva en relació a l’UTE que durà a terme les tasques d’urbanització, segons va informar ahir l’Ajuntament a aquesta redacció.Entre les empreses que competeixen per fer-se amb el contracte n’hi ha de molt conegudes tant en l’àmbit local com en l’estatal. La relació la formen les següents firmes: Comsa–Rogasa; Carbonell Figueras–Vopi4–Aquambiente; Dragados–Transmaber; FCC Construcción–José Antonio Romero Polo; Joca Ingenieria y Construcciones–Garcia Riera; Levantina–Ingenieria y Construcción–Contratas Vilor–López–Instalaciones Electricas; Acciona Construcción–Acsa– Obras e Infraestructuras; Arnó e Infraestructuras–Benito Arnó e Hijos; Eiffage Infraestructuras–Serrano Aznar Obras Públicas–Gestión Ingeniería–Construcción de la Costa Dorada; Lantania–Electromecànica Soler; Sacyr Infraestructures–Scrinser; Copcisa–Obrascón Huarte Lain, i Vias y Construcciones–MIJ Gruas.Els tècnics municipals no tenen data límit per decidir quina de les unions d’empreses, que s’han presentat a la convocatòria de l’Ajuntament, serà l'escollida per urbanitzar el PPU-10. Des de l’Ajuntament es va informar que s’han estructurat diferents meses d’estudi de les propostes i algunes encara han d’iniciar el seu treball.A inicis del passat mes d’abril, l’holandesa Ten Brinke, qui va comprar els terrenys als propietaris, va explicar en un comunicat que preveu que a la zona s’hi instal·li un hotel, a més d’una zona de restauració i botigues.La companyia neerlandesa va afirmar que, amb l’adquisició dels terrenys del PPU-10, «iniciem un projecte molt ambiciós» amb el qual «es garanteix la urbanització d’un nou barri per a la ciutat». Segons aquesta firma, la seva proposta comercial passa per un projecte que apostarà per la construcció d’edificis avantguardistes i de disseny innovador, i on «la sostenibilitat i l’estalvi energètic seran els pilars bàsics del desenvolupament de la seva activitat».Pel que fa als detalls d’aquest futur parc comercial, Ten Brinke va afirmar, fa gairebé dos mesos, que serà «un projecte global, amb estètica cuidada i un disseny atractiu i innovador que volem que usi com a referent el mar». Més detalladament, la firma holandesa va explicar que la zona de restauració seguirà el model food court i la zona d’oci podrà incloure gimnasos, cinemes, oci virtual, trampolins, zones verdes i zones de jocs infantils, entre altres elements destinats a la diversió.