Tarragona comença un pla pilot perquè la gent gran que viu sola dini en companyia

La iniciativa s’engegarà a la Llar de Pensionistes i Jubilats de la Granja i els àpats costaran 5,60 euros

Actualitzada 30/05/2019 a les 14:12

Tarragona durà a terme un pla pilot per tal que les persones grans que viuen soles puguin dinar en companyia. El pla, impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), s'iniciarà dilluns vinent, 3 de juny i s’anomena ‘Àpats en companyia’. La prova pilot està previst que duri un any i durant aquest temps les persones de més de 65 anys que ho desitgin podran dinar a la Llar de Pensionistes i Jubilats del barri de la Granja per 5,60 euros, de dilluns a divendres. La iniciativa pretén proporcionar una alimentació adequada i facilitar un espai relacional de vincles amb la comunitat.El gerent de l’IMMST, Josep Miquel Beltran, ha explicat que el valor afegit del projecte és «combatre la solitud de la gent gran» que per manca de xarxa familiar o social tenen dificultats per relacionar-se amb altres persones. De fet, ha concretat que des de l’IMMST ja havien realitzat un estudi sobre la situació de la gent gran a la ciutat. «Havíem detectat que cada cop hi havia més llars unipersonals de gent de més de 65 anys», ha concretat el gerent. Ponent, Part Baixa i Part Alta és on més jubilats sols han detectat.Per aquesta raó, la voluntat de l’organisme és donar una resposta «que vagi més enllà» del vessant assistencial. Beltran ha recordat que ja es porten àpats a domicili i hi ha el servei de teleassistència. Tot i això, la voluntat és engegar projectes per a les persones que no es troben en situació de dependència. De fet, el projecte requereix que els usuaris no ho estiguin i tinguin les capacitats cognitives adequades per mantenir relacions socials.Amb ‘Àpats en companyia’, des dels serveis socials municipals esperen que a més d’anar a la llar de jubilats a dinar, també es quedin a fer activitats que els hi permetin ampliar la xarxa social. Beltran ha indicat que el darrer curs 2.500 persones grans han participat en les activitats organitzades per l’IMMST.La prova pilot, pel gerent, ha de servir per «mesurar l’impacte del projecte, veure la resposta de la gent i experimentar amb les dinàmiques i activitats» que proposen des de l’IMMST. «Si l’experiència és bona hem de poder-la implementar a diferents llars, com ara a Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Part Baixa, Part Alta o Bonavista», ha apuntat.