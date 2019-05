Punk rock amb accent de Tarragona

Crim, el grup tarragoní que lidera l’emergent escena punk, toca aquest divendres a la sala RedStar de Valls

Actualitzada 29/05/2019 a les 20:40

Després d’haver passat per la Sala Zero de Tarragona, el grup tarragoní Crim torna a casa aquest divendres, en un concert a la RedStar de Valls. Considerat el grup que lidera l’emergent escena punk catalana, el quartet format per Adrià Bertran, Quim Mas, Marc Anguela i Javi Dorado portaran a la capital de l’Alt Camp el seu darrer treball, Pare nostre que esteu a l’infern, que la premsa especialitzada ja ha assenyalat com el millor de la banda.La formació hi arriba després de tres llargues gires per Europa, Espanya i els Estats Units, on han estat acompanyant els llegendaris The Adicts en la seva darrera gira, així com bandes de la talla de The Toy Dolls i Bad Co Project.Crim va debutar l’any 2011 amb 10 milles per veure una bona merda, i des de llavors han portat el seu punk rock als principals escenaris del punk a escala mundial. El fet de cantar en català, expliquen, va sorgir de manera natural, i asseguren no sentir-se «abanderats de res», tot i que, assenyala Quim Mas, quan ells van començar no hi havia gaires grups de punk que cantessin en aquesta llengua. Un fet que, constata, ha canviat en els últims anys: «No sabem si hi ha hagut un ressorgiment en l’escena catalana, però és cert que ara hi ha més soroll que abans. Hi ha hagut uns anys molt dolents».Pare nostre que esteu a l’infern és el tercer disc de Crim, i ha estat gravat amb Santi García i remasteritzat pel seu germà Victor als estudis Ultramarinos de Sant Feliu de Guíxols.Es tracta d’un treball en què la banda reflexiona sobre qüestions d’actualitat, començant per la cançó que dóna nom al disc, en què sacsegen els principis de la fe i s’encaren a un déu a qui acusen d’haver fet «un experiment que no ha anat bé». També els toca el rebre a les autoritats de l’estat –La puta Copa del Rei– i a les forces de seguretat –Quan tornin les sirenes. Els desnonaments, els maltractaments o els judicis de valor emesos des de la pròpia escena punk són altres temes presents en les lletres que signa Adrià Bertran, que assegura que se senten molt còmodes amb aquest to, tot i que consideren que significar-se no és cap obligació per als músics. «Nosaltres ho fem perquè el nostre estil va per aquí».Pel que fa al concert que oferiran aquest divendres a la sala RedStar de Valls, Javi Dorado explica que, simplement, «seran quatre tios tocant els seus temes», però apunta que segurament intentaran recuperar alguna cançó de treballs anteriors o que no hagin tocat en directe. «A Tarragona hi ha gent que ens segueix des de fa més temps que a altres llocs, així que segur que alguna cosa especial caurà», rebla el Quim.Les portes de la sala s’obriran a les 23.30 h., i Crim tocarà als volts de la 1.30 h. de la matinada. Abans es podran escoltar les bandes Deadyard i The Fox 196. El preu de les entrades és de 13 euros a taquilla (10 euros si es compren de manera anticipada).